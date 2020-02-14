Bu da oldu! Olmayan hizmetin faturasını kestiler

Aytekin yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BASKİ) keyfi fatura uygulaması yaptığını iddia etti.

Aytekin şunları kaydetti:

*Yıllardır AKP tarafından yönetilen Balıkesir’de kalem kalem soygun yaşanıyor. Vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gözünü vatandaşın cebine dikiyor.

*BASKİ keyfi bir uygulama ile vatandaşı yıldırmış durumda. Kesilmeyen suya açma–kapama bedeli faturası yansıtılıyor, yetmiyor bir de ödemesi geciken faturaya 13 farklı kalem ile fiyat bindiriliyor.

*Balıkesir halkı yıllardır altyapı ve kanalizasyon sorunları ile boğuşmakta. Faturalar ile soygun sistemi kuranlar iş hizmete gelince aynı özeni göstermiyor. Defalarca dile getirdik, Balıkesir halkı belediyeden hizmet alamıyor.

*Vatandaşın kesilmeyen suyundan açma – kapama bedeli olarak 77 lira alanlara soruyorum, halkın cebine dokunmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

*Keyfi uygulamalar ile fatura çıkartırken gösterdiğiniz “özeni” ne zaman hizmet etmek için göstermeye başlayacaksınız?

*İlgili mercilere konuyu taşıyarak bu hukuksuzluğa bir son verilmesi için gereken adımları atacağız.