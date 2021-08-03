Bu defa Dalaman’da da yangın başladı

Türkiye’nin cennet ormanları yanmaya devam ediyor. Son olarak Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Günlerdir yangınlarla boğuşan Muğla’da bir yangın haberi de Dalaman ilçesinden geldi. İlçenin dağlık ve ormanlık bölgesinde bulunan Narlı Mahallesi’nde yangın başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçeye bağlı Narlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

4 İLDE 9 YANGIN DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 28 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 145’i kontrol altına alındı. 4 ildeki 9 yangına ise müdahale devam ediyor. Ayrıca, 91 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Devam eden yangınlarda, 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.

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