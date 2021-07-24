Bu defa itiraz etme sırası Brad Pitt’te

Mayıs ayında Yargıç John W. Ouderkirk tarafından bir ön kararla beş küçük çocuğun ortak velayeti Pitt’e verilmişti. Ancak Jolie Kaliforniya temyiz mahkemesine giderek Yargıç Ouderkirk’in, Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkilerini yeterince açıklamaması nedeniyle diskalifiye olmasını sağladı. Bu, da Yargıç Ouderkirk’in velayet kararını tartışmalı hale getirirken şu an için Jolie’nin tam zamanlı velayeti elinde bulundurduğu anlamına geliyor.

Pitt’in sözcüsü yaptığı açıklamada, “Temyiz mahkemesinin kararı teknik bir usul sorununa dayanıyordu. Gerçekler değişmedi. Yargıcın ve ifade veren birçok uzmanın, çocukların yararına neyin en iyi olduğu konusunda net bir sonuca varmasını sağlayan olağanüstü miktarda olgusal kanıt vardı. Çocuklar için en iyisinin ne olduğuna dair ayrıntılı kanıtlara dayanarak yasal olarak gerekli olanı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Temyiz mahkemesinin aldığı kararla çiftin çocukları üzerindeki velayet kavgası yeniden başlayacak.

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