Bu destanın izi silinecek

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Afyonkarahisar’da yapılacak bir gölet projesi ile, Büyük Taarruz Savaşı’nın geçtiği topraklarının sular altında kalacağı bildirildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar-Sinanpaşa Ovası’nda, DSİ tarafından yapılacak Akyar Baraj ve gölet projesine karşı çıktılar.

Köksal “Bu projeyle, Fahrettin Altay’ın süvarileri ve mevzileri şehitliklerimiz sular altına gömülecek” dedi. Özdağ ise “Kabul edilemez bir durum, kaç defa Meslis’te dile getirdim. Beni hiç dinlemediler” dedi.

Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle TBMM’ye önerge de verdi ve “Yapılan açıkça suç ve şehitlerimizin anısına saygısızlıktır.

Konunun uzmanları ve tarihçiler de, bu bölgede yapılacak olan projeyi onaylamıyor” dedi. Köksal, önergesinde Bakan Pakdemirli’ye de şu soruları yöneltti:

KEPÇELERİN ÖNÜNE YATARIZ

*Bakanlığınızca baraj ve gölet yapılmak istenen bölge, kültür varlıklarını koruma kanununa göre özel tescile gerek olmaksızın koruma altındadır. Neden yasaya aykırı davranılmaktadır?

*Bu projeyle manevi değeri son derece yüksek bulunan ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olan topraklar, baraj suları altına gömülecek, ileride telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır. Proje aynı zamanda aziz şehitlerimize karşı da büyük bir saygısızlık değil midir?

*Sincanlı Ovası’nı içine alıp Kocatepe’den Dumlupınar’a kadar uzanan büyük bir mücadele verilmiştir. Yasaya göre Milli mücadelenin izlerini taşıyan bu topraklarda çivi bile çakılması suçtur.

*Bölgeye gölet ya da baraj da yapılamaz. Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak için gerekirse orada kepçelerin önüne yatarız.