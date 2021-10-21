Bu fotoğraf onlara pahalıya patladı

La Palma’daki yanardağ patlaması sırasında lavlar önünde fotoğraf çekilen 4 kişilik grubun başı yasalarla belada. Tepkilerin hedefi olan 4 genç hapis cezası alabilir…

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’nda 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı rekor sayılacak düzeyde lav çıkarmaya devam ediyor.

Görevliler lavlar arasında mücadele verirken, 4 İngilizin yanardağın önünde çektiği fotoğraf krize neden oldu. Yerel basın, polis kontrol merkezinden kaçak bir şekilde bölgeye giren ve selfie çektiren kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Dört kişilik gruba hayatlarını tehlikeye attıkları ve güvenlik ihlali yarattıkları gerekçesiyle dava açıldı. Eğer suçlu bulunurlarsa hapis cezası almaları gündeme gelebilir.

Gruptan biri, sosyal medyada çekilen fotoğrafları yayınlarken, ‘Ordu ve polisin etrafında gizlice dolaşmak zorunda kaldık. Barikatlar, arama noktaları ve zifiri karanlıkta dolaşmak adeta bir SAS göreviydi.’ ifadelerinde bulundu.

Grubun çektiği yakın çekim görüntülerin ve fotoğrafların, La Palma’daki Sivil Muhafız memurları tarafından araştırmada kullanılacağı açıklandı. Fotoğraflarda gülümseyerek lav yağmurunu gösteren ekip ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

Öte yandan, La Palma’da yanardağı felaketi sürüyor. Yerel yönetim kaynakları ve Volkanoloji Enstitüsü uzmanları yanardağdan bu zamana kadar 85 milyon metreküp lav çıktığını, 9 milyon metreküp külün etrafa yayıldığını ve 56 bin ton kükürt dioksit emisyonu olduğunu açıkladı.

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