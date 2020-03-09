Bu geceye dikkat: Meteoroloji’den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre İstanbul genelinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise, Doğu ve Kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;

9 Mart Pazartesi günü: Çok bulutlu; en düşük 10, en yüksek 18 derece

10 Mart Salı günü: Sağanak yağışlı; en düşük 8, en yüksek 13 derece

11 Mart Çarşamba günü: Çok bulutlu; en düşük 8, en yüksek 14 derece

12 Mart Perşembe günü: Az bulutlu; en düşük 7, en yüksek 17 derece

13 Mart Cuma günü: Parçalı bulutlu; en düşük 8, en yüksek 16 derece

İLGİLİ HABER Meteoroloji’den Antalya için sağanak ve hortum uyarısı