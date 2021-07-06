Bu gidişle indirim değil faizde artış konuşulur

Normalleşmenin etkisinin fiyatlamalara hızlı yansımasıyla haziran ayı tüketici enflasyonu beklentilerin çok üzerinde aylık yüzde 1.94 yıllık yüzde 17.53 geldi. Enfasyonda beklentilerin üzerinde gelen bu hızlı artış siyaset tarafında yaz aylarında arzu edilen faiz indirimi ihtimalini ise devreden çıkarmış görünüyor. Özellikle ay başında gelen elektrik ve doğalgaz zamlarının da etkisiyle enflasyondaki yükselişin süreceği öngörülüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın (TCMB) daha önceki yönlendirmelerindeki gibi yaz aylarında yüzde 19 olan politika faizinde oluşabilecek bir indirim alanı da yok oldu. 2021 için TCMB’ye faiz indirim kapısının kapandığını ifade eden GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, dördüncü çeyrekte “TCMB bir faiz indirimine gidebilir mi?” tartışmalarının yerini “Gerilemeyen enflasyonla birlikte faiz artırımına gitmek zorunda kalır mı” tartışmalarının alacağını söyledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin tavrına rağmen dolar kurunun 8.65-8.75 lira seviyelerinde olduğuna işaret eden Çitilci, “Demek ki yüzde 19’luk politika faizi bizi enflasyon ve yurtdışındaki şoklara karşı tam olarak koruyamıyor” dedi.

GEVŞEME İÇİN ERKEN

Bloomberg de enflasyondaki yükselişin Erdoğan’ın istediği gibi yaz aylarında faiz indirimine gidilmesi ihtimalini azalttığını yazdı. Salgın tedbirlerinin kaldırılmasının tüketici güvenini artırdığını ancak TL’deki zayıflığın devam ettiğini vurgulayan Bloomberg, global emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle parasal genişleme için erken olduğunu vurguladı.

Gelişenlerde ayrışmayı Delta varyantı belirleyecek

Delta varyantının birçok ülkede etkili olması salgın önlemlerinin gevşetilmesi kararlarının gözden geçirilmesine neden olurken, analistlerin değerlendirmelerine göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişen piyasaların performansı bu varyanta karşı verilen mücadeleye göre şekillenecek. Başta Türk Lirası olmak üzere çok sayıda gelişen ülke para birimi yılbaşından bu yana dolara karşı elde ettikleri kazançları korusa da, bazı stratejistlere göre koronavirüsün giderek yayılan, bulaşıcılığı yüksek delta varyantı bu durumu tersine çevirebilir. New York merkezli Columbia Threadneedle Investments’in Kıdemli Faiz ve Kur Analisti Ed Al-Hussainy’e göre merkez bankaları “faiz oranlarını artırmayarak reel faiz tamponu geliştirmeyen” Güney Afrika ve Kolombiya’nın para birimleri en kırılganlar konumunda.

Alışılmadık önlemlere geri dönülüyor’ sinyali

Deutsche Bank ekonomistleri, temmuz ayı enflasyon verisiyle beraber zamların etkisinin daha iyi anlaşılabileceğini vurguladı. Bu ay enflasyonun yüzde 18’in üzerine çıkmasını bekleyen kurum, son açıklanan zorunlu karşılık önlemlerinin alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldüğüne dair sinyaller verdiğinin de altını çizdi. Enflasyon verisi öncesi 8.6580’den işlem gören dolar kuru beklentiden yüksek rakamların ardından 8.7130’a yükseldi. Dolar günü 8.6600 liradan, Euro ise 10.2600 liradan tamamladı.