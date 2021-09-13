Bu görüntü tarihe karışıyor… Kadın ve erkeklerin sınıfları tamamen ayrılıyor

Afganistan’da kadın ve erkeklerin Taliban kontrolü ele aldıktan sonra aynı sınıfta perdeyle eğitim aldıkları görüntüler de tarihe karışıyor. Taliban, kadın ve erkek öğrencileri tamamen ayırıyor.

Tayfun HOPALI / ABD

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kontrolü ele alan Taliban kız öğrenciler için yeni kurallar açıkladı. Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle yan yana olmayacağını söyledi. Kızlar ve erkekler için İslam’a uygun yeni bir kıyafet tarzı oluşturulacak.

Kadınların Taliban’ın 1996-2001 yıllarındaki iktidarında okul ve üniversitelere gitmelerine izin verilmemişti. Taliban ülkede iktidarı ele geçirmeden önce kadın ve erkekler yan yana eğitim alabiliyorlardı.

GEREKLİ KAYNAK YOK



Egitim uzmanları kuralların kadınları eğitimden yoksun bırakacağını belirtiyor çünkü Afganistan’daki üniversitelerde farklı sınıflarda eğitim olması için gerekli kaynak yok.

Haqqani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu, sorun çıkması durumunda bir alternatif bulunacağını açıkladı. Haqqani, perde arkasından erkek bir öğretmenin ders verebileceğini ya da teknolojiden yararlanabileceklerini söyledi.

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