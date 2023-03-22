Bu görüntüler ilk kez çekildi! Dereye siyanür akıtırken suçüstü yakalandılar





Fatsa İlçesi Bahçeler Mahallesi’nde 2014 yılından itibaren siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak 2021 tarihinde doldu. Kasım ayında ise Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin şirketin ruhsatının iptali için Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme de madenin telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği kanaatine vararak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak şirket, alan genişletme çalışması yapmak için yeniden ÇED raporu alınca bölge halkı tekrar mahkemeye başvurdu.

Devam eden sürecin şirketin çalışmalarını kesintiye uğratmadığı, bölgedeki faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

MADENDEN SIZAN SİYANÜR DERELERE KARIŞIYOR

Maden çalışma sahasında çekilen görüntülerde, sağanak yağmurla birlikte altın ayrıştırmada kullanılan siyanürün toprağa ve derelere karıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, madende açık alanda bulunan siyanür taşıyan borular ile toprağı korumak için serilen örtünün parçalandığı görülüyor. Görüntüde konuşan bir gönüllü , “Şuna bak ya. Siyanüre bak. Doğaya gidiyor bu. İşte burası böyle bir şirket. Her sene böyle, her zaman böyle burası” diye tepki gösterdi.

SU KİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bölge halkının avukatı olan Nur Hilal Gündüz, her yağmurda aynı görüntülerin yaşandığını söyleyerek , “Bu görüntüler Fatsa’daki altın madeni şirketinin içinden çekildi. Her yağmur aynı manzara oluyor burada. Siyanür Liç alanındaki ağır metal atıkları Fatsa’daki ırmaklara, derelere akıtılıyor. Su ve toprağı zehirliyorlar” dedi. Öte yandan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, Dünya Su Günü nedeniyle eylem yaparak madenin doğada yaptığı kirliliğe dikkat çekti.

“ORDU’NUN YÜZDE 74’Ü MADEN RUHSATLI”

Yapılan açıklamada Ordu’nun yüzde 74’ü maden ruhsatlı olduğu belirtilerek, “Özellikle IV. Grup madencilik faaliyetleri ile su kaynakları üzerinde ağır bir tehdit altındadır. Madencilik, HES gibi su kaynakları üzerinde stres oluşturan, özellikle ağır metal kirliliğine ve orman örtüsüne tehdit oluşturan altın madenciliği gibi tarım ve su düşmanı projelerden bir an önce vaz geçilmelidir” denildi.