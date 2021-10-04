Bu görüntüler sonrası olağanüstü önlem.. ”Allah korkusu yok mu? Erdoğan Soylu bize sahip çıksın!”





TIR şoförleri; düzensiz göçmenlerin araçlarına gizlice girdiğini, bu yüzden Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki kontrollerin sıklaştırıldığını aktardı. Avrupa’ya çıkışlarda sınır kapılarında 90 saate varan bekleme süreleri yaşadıklarını ve düzensiz göçmenler yüzünden geceyi soğukta nöbet tutarak geçirdikleri belirten TIR şoförleri ANKA Haber Ajansı Muhabirine şöyle konuştular: “Ben şu an Türkiye’yi takdir etmem gerekirken Bulgar’ı takdir ediyorum. Bulgar’ın parası benim paramdan düşüktü, şimdi benim paramı üçe katlar hale geldi. Ben 40 senedir bu mesleğin içindeyim. Bize bir sahip çıkan olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bize sahip çıksın. Süleyman Soylu, bize sahip çıksın. Hulusi Akar, bize sahip çıksın. Bize bir çare bulacaklarsa, şu bizim sahayı daha güzel bir saha yapsınlar. Bulgaristan’dan aşağılığımız yoktur, üstünlüğümüz vardır. Romanya’dan aşağılığımız yoktur, üstünlüğümüz vardır.” Neden Ulaştırma Bakanı yerinden kalkıp bu insanların birebir sıkıntılarını dile getirmiyor veya öngörmüyor? Madem bizim oylarımızla geldiler, biz yetkilendirdik bu insanları; o zaman gelsinler bizimle birlikte bir çözüm bulsunlar. Bulgaristan ile yaşadığımız sıkıntıların haddi hesabı yok. Ama geçin öbür tarafa, adamlar bir park yapmışlar 25 Euro’ya. En azından sıra olayını yok ettiler. Sen devletsin! Buradan iki tane tarla satın alsan, hem para kazanacaksın TIR'cılardan, biz de insani bir muamele göreceğiz. Eee bu da yok. Sıralarda tuvalet yok. Su yok, hiçbir şey yok. İhtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? Hiç mi bir devlet erkanı bunu düşünmüyor? Hiç mi vicdan yok? Hiç mi Allah korkusu yok?” Öte yandan Kapıkule sınır kapısında bekleme yapan TIR araçları ise, aldıkları cihaz sayesinde veya cep telefonlarına gelen SMS ile ne zaman çıkacaklarını, kapıya doğru ilerleyeceklerini biliyorlar. Beklerken ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, uyku veya diğer sorunlarla karşı karşıya kalmıyorlar. TIR parklarının Kapıkule'de tamamen dolu olması nedeniyle, araçların yol üzerinde ve kent merkezine doğru 4 kilometre kuyruk oluşturduğu gözleniyor.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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