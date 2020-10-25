Bu haberleri kaçırmış olabilirsiniz | Ormanlar neden yanıyor?, Melen Barajı, Ferdinand’ın itirazı, Trump ve Biden…

19 EKİM
15:07
19 EKİM
15:07
PANDEMİ TİYATRO VE MÜZİK SEKTÖRÜNÜ VURDU! ‘PLAJDAKİ KALABALIĞA GÖZ YUMUP…’
Pandemiden en çok etkilenenlerin başında eğlence ve etkinlik sektörü geliyor. Biletix, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada iptal edilen etkinliklerin sayısının 3 bin 200’ü aştığını belirtti. Birçok insan fiilen işinden olurken sanatçılar bir çözüm, en azından bir adım bekliyor: ‘Müzisyenlerin canı kalmadı ve çok daha zorlu bir kış var önümüzde…’
20 EKİM
12:40
20 EKİM
12:40
DOSYA: TÜRKİYE’DE ORMANLAR NEDEN YANIYOR?
Türkiye’de orman yangınları ürkütücü bir boyuta ulaştı. Son 5 yılda 55 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu. Peşi sıra çıkan orman yangınları ardında pek çok soruyu getiriyor.
20 EKİM
14:36
20 EKİM
14:36
CORONADA 2000 VAKAYI AŞTIK! KURBAN BAYRAMI ETKİSİ…
Ramazan Bayramı’ndaki seyahat kısıtlamaları Kurban Bayramı’nda uygulanmamıştı. Ancak sonuç iyi olmadı. Corona vakalarında görülen dramatik artışın seyrine bakıldığında Kurban Bayramı bir milat olarak göze çarpıyor.
20 EKİM
16:29
20 EKİM
16:29
TARİHE GEÇEN ‘EN GENÇ ŞAMPİYON’ BORİS BECKER’İN ÇÖKÜŞÜ…
17 yaşında Wimbledon kazanarak adını tarihe altın harflerle kazıyan o sarışın genç çocuk Boris Becker, Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor. Dünyanın zirvesinden çöküşe giden hikayeye birlikte bakalım…
21 EKİM
10:58
21 EKİM
10:58
İSTANBUL’UN SU SORUNU KORKUTUYOR
İktidar tarafından İstanbul’un 2040 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacağı söylenen Melen Barajı’nın akıbeti hâlâ belli değil. Gün geçtikçe barajlardaki doluluk oranı düşüyor ve uzmanlar İstanbul’un su temini ile ilgili riske dikkat çekiyor.
21 EKİM
13:55
21 EKİM
13:55
YAPAY PIRLANTA TUTAR MI?
Evlenme teklifinin olmazsa olmazı pırlanta bir yüzük. Peki ya bu pırlanta yüzüğün pırlantasının laboratuvarda üretildiğini öğrenseniz ne hissedersiniz? Dünya pırlantanın yerini sentetik pırlantanın alıp alamayacağını tartışıyor.
21 EKİM
15:02
21 EKİM
15:02
LES FERDİNAND’IN İTİRAZI VAR: PENALTILAR ÇIKARILSIN… PEKİ TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Bir dönem Beşiktaş forması da giymiş olan Les Ferdinand, gol krallığı ile ilgili bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kariyeri boyunca tek bir penaltı atmayan Ferdinand, gol krallığı yarışında penaltıdan atılan gollerin sayılmaması gerektiğini savunuyor. Biz de ülkemizde penaltı golleri olmasaydı, gol krallığının nasıl şekillenmiş olacağını araştırdık.
22 EKİM
08:59
22 EKİM
08:59
TÜM KURALLAR YALAN OLDU! ANNE BABALARIN PANDEMİDE EKRANLA İMTİHANI…
Çocukların ekran başında geçirdikleri süre, ebeveynler için endişe verici bir konu. Evde krize mahal vermeden sağlıklı süreleri yakalamak isteyen ebeveynler, pandemi sürecinde online dersler nedeniyle çocuklarını kendi rızalarıyla ekran başına oturtuyor. Peki ebeveynler ortaya çıkan bu çelişki içinde sağlıklı çözümü nasıl bulacak? İşte detaylar…
22 EKİM
14:59
22 EKİM
14:59
PAPA KONUŞTU KATOLİK KİLİSESİ KARIŞTI
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in eşcinsel evliliğe yasal bir zemin hazırlanması konusundaki sözleri Katolik dünyasında gündem oldu. Papa’nın açıklamaları uluslararası haber ajansları tarafından ‘son dakika’ olarak servis edildi.
23 EKİM
12:41
23 EKİM
12:41
ESKİDEN HALKIN BALIĞI OLAN LÜFER ŞİMDİ LÜKS RESTORANLARDA
İstanbul sembollerinden biri olan lüfer balığını insanoğlunun aç gözlülüğü yüzünden kaybediyor. Yıllarca balık ve balık kültürü hakkında yazılar yazan gazeteci yazar Tan Morgül ve yazar Turgut Yüksel’in görüşlerine başvurduk. Morgül İstanbul’da balık tezgahlarına bakmaya utandığını söylerken Yüksel ise lüferin artık halkın balığı olmadığını söyledi.
23 EKİM
13:52
23 EKİM
13:52
ANNE BABALAR DİKKAT! FACEBOOK BEBEKLERİ BÜYÜDÜ…
Analog hayattan dijitale geçerken insanlık olarak bocaladık. Bunu en çok da Facebook’ta çocukları paylaşırken yaşadık. Peki çocuklar bu paylaşımlardan nasıl etkilendi? Artık büyüdüler ve şimdi anne babaları ne bekliyor? Bu yazıda detaylı olarak işledik…
23 EKİM
20:47
23 EKİM
20:47
DÜNYA FUTBOLUNUN MİRASI PELE 80 YAŞINDA! BREZİLYA’NIN ULUSAL HAZİNESİ: SİYAH İNCİ!
Kaç yaşında olursanız olun veya kimi izleyerek büyüdüğünüz önemli değil, tüm zamanların en iyi futbolcusunun kim olduğu tartışmasında uzun süredir adını zirveye yazdıran bir adam var: Pele.
24 EKİM
11:00
24 EKİM
11:00
TRUMP VE BİDEN İLE SİYASİ MÜNAZARALAR YENİDEN GÜNDEMDE: PEKİ BİZDE NİYE YOK!
ABD’de seçim sonucunun belli olacağı 3 Kasım’a sayılı günler kala ikinci ve son ‘debate’ de geride kaldı. 1960’da ilk kez Nixon-Kennedy ile TV’ye taşınan siyasi münazaralar siyasal iletişimde önemli bir yer tutuyor. Türkiye’nin 2000’lerin başından beri unuttuğu ve son olarak geçen sene hatırladığı bu kültür, ülkemizde neden unutuldu, hala etkisi var mı sorularına yanıt aradık.
MASKE TAKMAK BİZİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?
Hayatımızın parçası haline geldi. Dışarı çıkarken giyinmek neyse maske takmak da artık o. Maskenin sosyal hayatımıza getirdiklerini ve çağrıştırdığı endişeyi uzman isimlerle masaya yatırdık.
19 EKİM
12:56
19 EKİM
12:56
TÜRK BURGERİ SATMAYAN SUUDİ ŞİRKET TÜRKİYE’DE SEKTÖR LİDERİ
Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine boykotuna ülkenin en büyük fast food zinciri Herfy da katıldı. ‘Artık Türk burgeri yerine Yunan burgeri satacağız’ duyurusu yapan şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye’de Yudum başta olmak üzere birçok yağ markasının sahibi ve sektörde birinci sırada.