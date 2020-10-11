Bu haberleri kaçırmış olabilirsiniz | Sahte içki, Van Halen, Kenzo, Bielsa ve 100 lira…

Yazan:
Alaturka Online
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6 EKİM

10:21

6 EKİM

10:21

KENZO | MUTLU VE SINIR TANIMAZ

‘Avurtları çökük mankenlere parası yetmiyordu. Modellerden biri, yüzü akne içinde defileye gelmişti ve Kenzo çözümü hemen bulmuştu…’

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6 EKİM

10:49

6 EKİM

10:49

100 LİRANIZA NE OLDU?

2010 yılında 100 TL ile yatırım yapan biri altından, eurodan veya dolardan ne kadar kazandı? Enflasyondan arındırırarak hesapladık.

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7 EKİM

11:05

7 EKİM

11:05

VAN HALEN’İN ARDINDAN…

‘Rock gitarın Mozart’ı’ Eddie Van Halen, 65 yaşında hayatını kaybetti. Kusursuz ve çığır açan tekniğiyle sayısız genç müzisyene ilham olmuş ve sayısız hayatta yer edinmişti. Eryaman’da bilgisayar başında oyun oynayan bir grup gencin hayatında bile…

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8 EKİM

11:55

8 EKİM

11:55

SİHİRLİ SÖZCÜK: SEHVEN

Bir yerde kaza mı oldu? Sehven! Sınav sonuçlarına hile mi karıştı? Sehven! Tren kazasının eğitim raporunda imza eksik mi çıktı? Sehven! Gelin son dönemin önemli ‘sehven’lerini bir hatırlayalım…

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9 EKİM

08:27

9 EKİM

08:27

PREMIER LİG’İN İNCİSİ: DELİ BIELSA

‘Ayıp değil mi koca adama deli diyorsunuz’ diyebilirsiniz belki de, ama birazdan okuyacaklarınızın yanında bu lakabın deliliğe övgü olduğunu anlayacaksınız.

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10 EKİM

11:22

10 EKİM

11:22

DOSYA | İÇKİ SAHTE, ÖLÜM GERÇEK

2002’de 70’lik rakı 8,25 liraydı. Vergilerin artışı, etil alkole uygulanan yasaklar ve sık sık rast geldiğimiz sahte içki üretimi ve ölüm haberleri… Peki ya kaçak içki üretimi neden bu kadar arttı? Sahte içki vücutta ne gibi zararlara sebep oluyor?

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