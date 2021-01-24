Bu haberleri okudunuz mu? | mRNA aşısı ve ölümler, süt fiyatları, istikşafi görüşmeler, market alışverişi

18 OCAK
13:46
18 OCAK
13:46
Beyaz Saray’da taşınma telaşı! İşte 12 saatlik kaosun detayları
Donald Trump ve ailesi Beyaz Saray’ı boşaltmaya hazırlanıyor. Trump ve Melania’nın Miami’ye yerleşeceği konuşuluyor ancak taşınma işi nasıl olacak? İşte ‘Organize bir kaos’ diye tanımlanan ve yaklaşık 12 saat sürecek olan taşınma operasyonunun detayları.
18 OCAK
17:09
18 OCAK
17:09
mRNA aşısı ve ölümler… Uzmanlar ne diyor? | 4 SORU 4 YANIT
Norveç ve Almanya’da aşı sonrası 85 yaş üzerinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Bilim insanlarına göre ‘aşı ölüme neden oluyor’ algısı yanlış. Konu hakkında merak edilenleri uzmanlara sorduk
19 OCAK
12:02
19 OCAK
12:02
Türkiye nasıl bu kadar hızlı aşı yapabiliyor?
ABD’de 14 Aralık’ta başlayan aşılama Türkiye’de 14 Ocak’ta start aldı. 1 aylık gecikmenin ardından Türkiye aşılamaya en hızlı başlayan ülke oldu. Peki nasıl?
19 OCAK
14:06
19 OCAK
14:06
4 soru-4 yanıt: Süt fiyatları neden zamlandı?
Tanınmış markaların kutu süt fiyatları 7-8 TL arasında gidip gelirken hayat pahalılığı vatandaşı iyice yormaya devam ediyor. Ne oldu da süt fiyatına bu kadar zam geldi? Uzmanlara sorduk…
19 OCAK
14:40
19 OCAK
14:40
Donald Trump’tan sonra onlar da mı topun ağzında?
Donald Trump’ın Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınırken Twitter’ın başka ülkelerin liderlerinin hesabını askıya alıp almayacağı merak ediliyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi isimleri gündemde; peki neden?
20 OCAK
11:30
20 OCAK
11:30
Aşı oldum, şimdi nelere dikkat etmeliyim? | 8 SORU 8 YANIT
CoronaVac aşısına acil kullanım onayı çıktı, Türkiye’de aşılama son hızla başladı. Ancak birçok konuda hala kafa karışıklığı mevcut. Aşı olduktan sonra hangi yan etkiler gelişebilir? Kimler aşı olmamalı? Aşı olanlar sevdiklerine sarılabilir mi? Uzmanımıza 8 soru yönelttik, yanıtlar haberimizde…
20 OCAK
13:10
20 OCAK
13:10
60 kere konuştuk anlatamadık! Türkiye ne istiyor? Yunanistan ne söylüyor?
25 Ocak’ta Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun başlaması planlanıyor. Görüşmeler en son 2016’da Atina’da yapılmıştı. Peki bu yeni başlangıç iki ülke açısından ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz ve Ege’de uzlaşı bu kez mümkün olabilir mi? Yoksa her şey diplomatik bir oyundan mı ibaret?
20 OCAK
15:23
20 OCAK
15:23
Bitcoin’e savaş açan adam: Warren Buffett
Wall Street’in en büyük para sihirbazları arasında gösterilen Warren Buffett Bitcoin’i yerden yere vuruyor. Haklı mı? Zaman gösterecek…
21 OCAK
13:12
21 OCAK
13:12
8 soruda büyük sorunumuz: Market alışverişi
Vatandaşın gözü dolar kurunu izler gibi marketteki etiketlerde. Her alışverişte ödediğimiz miktarlara şaşırmaya alıştık. Peki gıda fiyatları ne kadar daha böyle gider? Gıda sektörünün temsilcileri ne diyor?
21 OCAK
15:37
21 OCAK
15:37
21. yüzyılın en büyük göçlerinden biri! Birleşik Krallık, 5.4 milyon kişiye göç kapısı açıyor
Hong Kong’da Çin’in dayattığı ulusal güvenlik yasasına karşı eylemler uzunca bir süredir devam ederken Birleşik Krallık, 5.4 milyon Hong Kong vatandaşına kapılarını açmaya hazırlanıyor. Britanya hükümeti ‘tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini’ belirtiyor. Peki Britanya neden sorumlu hissediyor?
21 OCAK
16:09
21 OCAK
16:09
Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat yeniden gündemde… Peki bu mümkün mü?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür’ açıklaması ile Schengen Bölgesi’nde vizesiz seyahat etme ihtimali yeniden masaya geldi. Mülteci krizi ile gündeme gelen bu süreçte neler yaşandı? AB ne istiyor? Vizesiz seyahat mümkün mü?
22 OCAK
11:45
22 OCAK
11:45
Ölüm sayıları neden vaka sayıları kadar düşmüyor?
Alınan tedbirlerle birlikte corona virüsünde vaka sayıları gözle görülür bir biçimde düşerken ölü sayılarındaki yüksek seviye dikkat çekiyor. Vaka sayılarındaki gerileme ölüm sayılarında neden görülmüyor? Peki ya zatürre oranındaki artış bize ne söylüyor?
22 OCAK
15:16
22 OCAK
15:16
Jill Biden: Önce öğretmenim sonra First Lady
ABD’nin yeni First Lady’si Jill Biden şimdiden mesleğini sürdürme kararı ile tarihe geçti. Bayan Biden’ın en az önümüzdeki 4 yıl dünya politikasında en çok konuşulan kadınlardan biri olması bekleniyor. Karşınızda ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden…
23 OCAK
11:15
23 OCAK
11:15
Böcek bazlı yiyecekler soframıza gelecek mi?
Sarı un kurdunun Avrupa Birliği ülkelerinde gıdalarda kullanılabilecek olması böcek bazlı yiyeceklerin geleceği tartışmalarını alevlendirdi. Yakın gelecekte böcek bazlı yiyecekler soframıza gelir mi? Vatandaşa sorduk: Böcekli gıdaları yer misiniz?
23 OCAK
13:17
23 OCAK
13:17
4 SORUDA DÖNER MESELESİ | Yeteri kadar denetim var mı? Aslında ne yiyoruz?
Bir hazır döner üretim tesisinde çekilen TikTok videosu gıda güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Üretim tesisleri yeteri kadar denetleniyor mu? Dönerdeki büyük fiyat farkları neden kaynaklanıyor?
23 OCAK
15:26
23 OCAK
15:26
İsrail ve BAE’de aşılama oranına rağmen vakalar neden patladı?
Aşı sürecinde dünyada açık ara önde giden İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonuçlar gelmeye başladı. Hem BAE hem de İsrail de vaka sayıları son günlerde ciddi bir şekilde artarken bunun nedenleri de masaya yatırıldı. İsrail aşılama ile ilgili önemli bulgular elde etti.
18 OCAK
12:58
18 OCAK
12:58
Aşıya acil kullanım onayı nasıl verildi?
Türkiye’ye gelişi olay olan Çin aşısına verilen acil kullanım onayına ilişkin ortada yeterli bilgi yok. Uzmanlar vatandaşlara aşı olmalarını şiddetle tavsiye ederken ortada olan bazı soruları dile getiriyorlar…