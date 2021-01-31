Bu haberleri okudunuz mu? | Z Kuşağı, Uygur meselesi, seçim barajı, çocuklarını kurban eden çift…

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25 OCAK
13:36
25 OCAK
13:36
Vatandaş neden dolardan TL’ye geçmiyor?
Kurdaki düşüşe, yabancı sıcak para girişlerine ve mevduat faizlerindeki yükselişe rağmen vatandaş TL yerine dövizi tercih etmeye devam ediyor. Prof. Dr. Selva Demiralp ve Prof. Dr. Fatih Özatay, nedenlerini sozcu.com.tr’ye anlattı.
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25 OCAK
13:39
25 OCAK
13:39
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok farklı! Üç Büyükler pandemide nasıl gol rekoru kırdı?
Üç Büyükler, Süper Lig’in ilk 19 maçlık periyodundan gol rekoru kırarak çıktı. Genel gol ortalamasından ayrı olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, rakiplerine nazaran fark yaratırken pandeminin muhtemel etkisi de gündeme geldi. Peki rekoru getiren faktörler ne oldu?
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25 OCAK
16:16
25 OCAK
16:16
Hamsi nasıl kurtulacak? | Türkiye’de yasak ama…
Bilinçsiz avlanmadan dolayı bu cuma gününe kadar Karadeniz’deki Türkiye karasularının büyük bölümünde hamsi avlamak yasak. Bazı balıkçıların Türkiye karasuları dışında avlanması ise doğanın dengesi için büyük bir sorun…
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26 OCAK
10:40
26 OCAK
10:40
Sen gideli her şey berbat Kobe Bryant… Bugün tam 1 yıl oldu
Küresel bir sorunla boğuşan dünya bundan tam 1 yıl önce Kobe’nin ortak acısında buluşmuştu. Eksiksiz…
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26 OCAK
13:02
26 OCAK
13:02
Bitmeyen tartışma: Seçim barajı düşecek mi?
Seçim barajı tartışmaları siyaset sahnesine yeniden çıktı. Baraj düşerse verdiğimiz oylara ne olacak? Yüzde 10 barajı ne anlama geliyor, tarihi arka planı ne? Olası bir yeni sistem kime yarar? Uzmanlar anlatıyor…
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26 OCAK
15:21
26 OCAK
15:21
Türkiye’deki Uygur Türklerinde Çin’e iade korkusu büyüyor
Çin ile Türkiye arasında imzalanan suçlu iadesi anlaşması sebebiyle Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri diken üstünde. Anlaşma neleri kapsıyor? Gözaltına alınan Uygur Türkleri, Çin’e gönderilecek mi? Türkiye’ye gelenler ne diyor?
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26 OCAK
16:43
26 OCAK
16:43
İtalya: Corona ve siyasi çalkantıların gölgesinde bir ülke
Pandemide Avrupa’da en yüksek ölüm oranlarının görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya’da siyasetin suyu ısındı. Salgının yönetimi konusunda sıkça eleştirilen başbakan Conte istifa etti. Ülke belirsizliğe yelken açtı…
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27 OCAK
07:50
27 OCAK
07:50
Süper Lig’de neden zemin sorunu var ve çözümü nedir?
Cem Yılmaz’ın yıllar önce Türk Telekom Stadı’nın reklam filminde söylediği ve dillere pelesenk olan ‘Yanlış anlamayın hocam mekan oynatıyor’ repliğini bilmeyen yoktur. Şimdilerde bu söz tersine döndü. Süper Lig’deki zeminlerin hali içler acısı ve sporcu sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaştı. Peki sorunun kaynağı nedir ve çözümü yok mudur? Bu sorulara cevap aradık…
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27 OCAK
12:06
27 OCAK
12:06
Bu ülkeler nüfusundan fazla test yaptı! Peki neden?
Nüfusu 5 milyonun üzerinde olup, test sayısında mevcut nüfusunu geçen ülkeler dikkat çekiyor. Peki yoğun test politikasının virüsle mücadelede başarıya katkısı ne? Türkiye testlerde hangi konumda?
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27 OCAK
13:47
27 OCAK
13:47
5 soru 5 cevap | Mevsimsel grip bitti mi?
Covid-19 ile birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske kullanımının artması mevsimsel grip vakalarını azalttığı düşünülüyor. Covid-19 aşısı olmak gribe karşı da korur mu? Mustasyona uğrayan grip virüsü daha güçlü mü dönecek?
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27 OCAK
16:25
27 OCAK
16:25
AB’de corona aşısı krizi! Üreticilere sert sözler ve ‘ihracat kısıtlaması’ önerisi
Avrupa Birliği, aşı sevkiyatı noktasında üreticilerle kriz yaşıyor. Pfizer ve özellikle AstraZeneca’ya yönelik sert söylemler gündeme damga vururken ‘ihracat kısıtlaması’ önerisi de yüksek sesle dile getiriliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu aşı ithalatçısı ülkeler gözünü bu öneriye çevirdi. İşte detaylar…
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28 OCAK
12:38
28 OCAK
12:38
5 soru 5 cevap | Aşılama sürecinde bizi neler bekliyor?
Türkiye kısa süre içerisinde on binlerce sağlık personelini aşılayarak etkileyici bir performansa imza attı. Aşılamada asıl sınav ise daha başlamadı. Yaş grupları azaldıkça aşılama hızı nasıl etkilenecek? Aşı tereddüdü aşılama hızını düşürecek seviyede mi?
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28 OCAK
15:14
28 OCAK
15:14
Pandemi sonrası iş hayatı nasıl olacak? Öğle yemeği kimden?
Türkiye’nin en büyük şirketinin kalıcı olarak 35 bin personelini evden çalışmaya geçirmesi gözleri bu konuya çevirdi. Pandemi sonrasında da evden çalışma yaygınlaşacak mı? Evden çalışma sürecinde çalışanın hakları neler? Evden çalışmada işçi mi patron mu kârda?
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28 OCAK
16:23
28 OCAK
16:23
ABD’de federal arazilerde petrol aramak yasaklanınca kıyamet koptu
ABD Başkanı Joe Biden’ın emri ile federal araziler üzerinde petrol ve doğalgaz araması yapmak için yeni kontrat imzalanması yasaklandı. Karar neden alındı? Enerji sektörü neden ateş püskürüyor? Orta batılı kovboylar silahlarını çekti…
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29 OCAK
12:57
29 OCAK
12:57
‘Sağlık çalışanları aşılanıyor’ diyoruz ama…
Sağlık çalışanları oldukça hızlı bir şekilde aşılandı. Küçük bir azınlık da olsa aşıyı reddeden sağlık personeli olduğu söyleniyor. Bazı sağlıkçılar neden aşı olmuyor? Aşıdan önce antikor testi yapılmamasının sebebi ne?
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29 OCAK
13:23
29 OCAK
13:23
SÖZCÜ Z kuşağına sordu: Tartışmalar bizi ilgilendirmiyor, iş istiyoruz
Siyaset uzunca bir süredir Z kuşağını tartışıyor. Önümüzdeki seçimin kilidini onlar açacak gibi. Açık söylemek gerekirse politika çok da umurlarında değil. Öncelikleri güvenle bakabilecekleri bir gelecek ve iş güvencesi…
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29 OCAK
14:51
29 OCAK
14:51
Türk denizcilerin rehin alınması neden önlenemedi?
‘M/V Mozart’ isimli gemiden 15 Türk denizcinin kaçırılması korsan saldırılarını bir kez daha gündeme getirdi. Peki Afrika kıtasında yaygın olan bu saldırıların sebepleri neler? Korsanlar 6-7 saat kapıyı açmak için uğraşmasına rağmen bu sürede neden müdahale edilemedi?
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29 OCAK
15:58
29 OCAK
15:58
Sri Lanka’da İslamiyet karşıtı şoke eden uygulama! Neden cesetleri yakıyorlar?
Sri Lanka’da bulunan Müslümanlar Covid-19’un yanı sıra, Sri Lanka hükümetiyle de mücadele etmek zorunda. Hükümeti geçtiğimiz mart ayında hiçbir bilimsel bir karşılığı olmamasına rağmen Covid-19 kaynaklı ölümlerin ardından cesetlerin yakılmasını zorunlu hale getirdi.
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30 OCAK
12:11
30 OCAK
12:11
21. yüzyılda inanılmaz olay! Öğretmen anne baba çocuklarını tanrılar için kurban etti
Hindistan’da profesör bir baba ve öğretmen bir annenin 27 ve 22 yaşındaki kızlarını dini bir ritüel için kurban etmeleri gündem oldu. Bu cinayet neden işlendi? Yakalanan anne polisten neden 24 saat süre istedi?
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30 OCAK
13:56
30 OCAK
13:56
‘Eşinin resmini yaptırmaya geldi sonra evlilik programında gördük’
Sevgilisinin adını, eşinin portresini yaptırmak isteyen pek çok kişi soluğu dövmecide alıyor. Dövmeciler uyarıyor, uyarıyı dinlemeyenler ‘ALİ’yi ‘ZALİM’e çevirmek zorunda kalıyor. Son zamanlarda gündem olan dövmelerin ardından dövmecilerin kapısını çaldık…
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30 OCAK
16:05
30 OCAK
16:05
Sosyal medya fenomeniyseniz Dubai’de corona yok!
Dünya jet sosyetesinin uğrak noktası Dubai, Covid-19 ile birlikte popülaritesini neden artırdı? Sosyal medya fenomenlerinin akınına uğrayan şehir İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı kızdırırken Avrupa’da yurt dışı seyahatlerinin izne bağlanması tartışılıyor.
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25 OCAK
12:51
25 OCAK
12:51
Kredi faizleri ne zaman düşer?
Vatandaş yüksek faizden dolayı kredilerin yanına yaklaşamıyor. Ana paranın üzerine yüzde 20’yi aşan maliyetler ortaya çıkıyor. Krediler ne zaman ucuzlar? Merkez Bankası neden faiz artırdı? Uzmanlar yanıtladı…