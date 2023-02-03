Bu işaret Rabia değil tarihi çarpıtmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen seçim tarihini “Yeter. Söz milletindir” sloganına ve Adnan Menderes’e gönderme yaparak açıklarken, slogan için siyasetçilerden de düzeltme geldi.

Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile yaptığı son görüşmede “Yeter. Söz milletindir” sloganının Menderes’e atıfta bulunularak dile getirilmesini sorduğunu aktardı. Söylemez, Cindoruk’un bu durumu siyasi ve tarihi bir çarpıtma olarak yorumladığını kaydettiğini belirtti.

Cindoruk’un sloganın Adnan Menderes’e değil Celal Bayar’a ait olduğunu dile getirdiğini kaydeden Söylemez, “Sayın Cindoruk dedi ki ‘Muhalefete yeter demek siyasi bir sapmadır. Yani bu siyasi akla uymayan bir şeydir.’ Birincisi bu. İkincisi de ‘Rahmetli Menderes’i istismar etmekten vazgeçsinler’ dedi. Çünkü 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Celal Bayar’dı. Celal Bayar da Atatürk’ü çok seven, ‘Atatürk’ü sevmek milli bir ibadettir’ diyen bir kişiydi. Bu sloganı ve el işaretini Mimar Selçuk Milar yaptı, çok sevildi. Bu sloganı kabul eden ve kullanan Bayar’dır. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı olunca Menderes’i Başbakan olarak atamıştır. Dolayısıyla Menderes’i istismar etmek ve tarihi çarpıtmak yakışıksızdır. Onların hatırlarına saygısızlıktır. Zaten Erdoğan ‘Yeter. Söz milletin’ derken rabiaya benzer bir işaret kullanıyor. Halbuki bu rabia işareti değil tamamen 5 işaretidir. Rabia işaretinden farklıdır. Sayın Cindoruk, bu çarpıtma ve sapmayı da kamuoyunun bilgisine sunmakta fayda olduğunu belirtti” dedi.

Hüsamettin Cindoruk’un gündeme ilişkin değerlendirmelerini Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez aktardı.

YAŞ SINIRI UZATILSIN

Söylemez ayrıca AKP iktidarı döneminde özellikle üst düzey bürokraside, yetişmiş akademisyenlerde ve diplomatlarda büyük bir elenme, bir aşınma olduğunu kaydederek, kaliteli insanların mobbingden siyasi baskılardan ve kayırmacılıktan bunalarak işlerinden uzaklaştığını kaydetti. Şu anda kadrolarda yetişmiş nitelikli bilgili insan kıtlığı olduğunu kaydeden Söylemez, yapılacak bir düzenleme ile 65 yaş sınırının geçici olarak 3-5 sene uzatılması gerektiğini belirtti. Söylemez “Altılı masanın hayata geçirmek istediği geniş ve güzel maddeleri uygulayacak nitelikli tecrübeli ve bilgili insanlara ihtiyaç var. Üst düzey bürokraside diplomaside veya akademi dünyasında ihtiyaç duyulan nitelikli ve uzman personel için bir defaya mahsus 3 veya 5 yıllık bir uzatmanın gelecek siyasi iktidarın elini rahatlatacağına dair bir kanaatimiz var bizim” diye konuştu.

Gelecek iktidar yolsuzluk mahkemeleri kurmalıdır

Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, seçim sonrası iktidarın değişmesi durumunda yolsuzlukla mücadelenin önemli bir başlık olacağını kaydederken, burada siyasi kararlılık dışında hukuki altyapının da hazır olması gerektiğini vurguladı. “Yolsuzluklarla mücadele öncelikle siyasi kararlılık ve niyet ister. Altılı masa siyasi kararlılığı bir komisyon kurarak yolsuzlukla mücadele ofisi kurarak gösteriyor. Bu gerekli ama yetmez ne gerekiyor? İşin adalet boyutu var. Hukuksuz hiçbir şey yapamayız. Onun için yolsuzluk mahkemeleri kurulması gerekiyor. Bir pişmanlık ve itiraf yasası çıkarılmalı bir de tanık koruma programı mutlaka hazırlanmalı” diye konuşan Söylemez, bunlarla desteklendiği takdirde uzman müfettişlerin diplomatların ve uluslararası hukukçulardan oluşan komitelerin kayda girmiş her parayı dünyanın neresine giderse gitsin bulma kabiliyetine sahip olacağını belirtti. Söylemez, “Onun için yolsuzluk ofisinin, kurulacak yolsuzlukla mücadele araştırma komisyonunun çok doğru bir şey odluğunu ama bir bacağının eksik kaldığını, yolsuzluk mahkemelerinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Hukuk devletinde delilsiz iş olmaz. Mahkeme kurulmalı, pişmanlık yasası çıkmalı ve tanık koruma programı gelmeli” açıklamasında bulundu.