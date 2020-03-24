‘Bu İşin Uzun Vadeli Mali Soruna Dönüşmesine İzin Veremeyiz’

ABD Başkanı Donald Trump haftanın ilk gününde düzenlediği basın toplantısında Corona virüsü salgınının ekonomide yarattığı hasarın en hafif şekilde atlatılması için, alınan önlemlerle sınırlanan ekonomik faaliyetlerin bir noktada normale dönmesi gerektiği mesajını verdi.

Başkan Trump Pazartesi günü Twitter’dan paylaştığı mesajda “Soruna getirilen çözümün sorunun kendisinden daha kötü sorunlara yol açmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray’da yeni haftanın ilk gününde düzenlediği basın toplantısında Trump, Corona virüsü salgını sebebiyle ekonomide oluşan olumsuz etkinin en aza indirilmesi için bir aşamada normalleşmenin gerekeceğini belirtti. Dünyanın en büyük ekonomisinde faaliyetin durmasının tüm dünyayı etkileyeceğinin altını çizen Trump bir yandan virüsten en çok etkilenen yerleri yakından takip edip diğer yandan da ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçirilebileceğini söyledi.

Trump yönetimi Corona salgınıyla mücadelede, seyahat yasağı dahil olmak üzere olağanüstü önlemlerin uygulanması için 15 günlük bir süre belirlemişti. Önlemlerin devreye girmesinden bu yana hem yaşanan istihdam kaybı hem de ABD borsalarındaki sert düşüş 2020 yılı Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini kazanma umudu taşıyan Trump için kaygı yaratıyor.

“Doktorlara Kalsa Bütün Dünyayı Kapatırlar”

Trump basın toplantısında bu 15 günlük süre dolduğunda ABD ekonomisinde faaliyetlerin yeniden başlaması için neler yapılabileceğini değerlendirdiğini söyledi. Başkan Trump, “Amerika yakın zamanda yeniden ekonomik faaliyetlere açılacak. Bu işin uzun vadeli bir mali soruna dönüşmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, bir yandan New York gibi Corona virüsü salgınından en çok etkilenen eyaletleri takip edip diğer yandan da enfeksiyon vakalarının az görüldüğü eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin normale dönmesinin mümkün olduğunu belirtti. Nebraska, Idaho ve Iowa’yı da bu eyaletlere örnek gösteren ABD Başkanı, “Doktorlara kalsa tüm dünyayı kapatalım derler. New York’ta borsa var. Borsanın kapandığını düşünsenize” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı: “Zor tavizler vermek zorunda kalacağız”

Başkan Trump’ın üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Pazartesi günü Fox News’a yaptığı açıklamada “Başkan haklı. Bulunan çare hastalıktan daha kötü olmamalı. Önümüzdeki dönemde çok zor tavizler vermek zorunda kalacağız” demişti.

Başkanlık seçimi kampanyasını “güçlü ekonomi” teması üzerine kuran Trump, Corona virüsü salgınının yol açtığı can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla zorda. Cumhuriyetçi Parti, salgının ekonomide yol açtığı zorlukların Trump’ın 2020’de bir dönem daha seçilme şansını zor sokma ihtimalinden kaygılı.

Trump’a yakın Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise ekonomiye ilişkin kaygılar yüzünden virüsle mücadele kapsamında alınan sıkı önlemlerin erken gevşetilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Graham, “Benim tavsiyem salgının kontrol altına alınması için sağlık uzmanlarından gelen önerilere kulak verilmesi. Ekonomi üzerinde oluşan baskıyı bir nebze alabilirsek iyi olur. Ama asıl odağımız virüsün kontrol altına alınması ve yenilgiye uğratılması. Bu durumda biz de ekonomik sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız” dedi.

Bazı ekonomi danışmanları ise Corona salgını sebebiyle olağanüstü önlemlerin daha uzun süre devam etmesi halinde ABD’nin ekonomik bunalıma girme ihtimalini dile getiriyor. Başkan Trump da basın toplantısında “ekonomik bunalım” ifadesini kullanmadı ama alınan olağanüstü önlemlerin sürmesi halinde, bunun insan üzerindeki etkisinin virüs riskinden daha büyük bir riski beraberinde getirebileceği imasında bulundu. Başkan Trump, Corona salgınının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ancak yaşanan krizin de daha büyük bir mali krize dönüşmesine izin vermeyeceklerinin mesajını verdi.

“Virüsün yayılması Asya kökenlilerin suçu değil”

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump’ın verdiği dikkat çekici mesajlardan biri de ABD’de ve dünyadaki Asya kökenlilere ilişkindi. Daha önceki basın toplantılarında Corona virüsü için “Çin’den gelen virüs” ifadesini kullanan ve bu sebeple “ırkçı bir söylem” kullanmakla eleştirilen Başkan Trump, haftanın ilk günündeki basın toplantısında “Asya kökenli Amerikalılar’ın korunması çok önemli. Harika insanlar. Virüsün yayılması hiçbir şekilde onların hatası değil” dedi.

Basın toplantısında neden böyle bir ifade kullanmaya ihtiyaç duyduğunun sorulması üzerine Trump, “Asya kökenli Amerikalılar’a karşı biraz kötü sözler yöneltilebiliyor. Bundan hoşlanmıyorum” yanıtını verdi.

Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz haftaki basın toplantılarından birinde konuşma metninde yazılı “Corona” ifadesinin üzerinin çizilip yerine “Çin’den gelen” (virüs) yazıldığı objektife yansımıştı.