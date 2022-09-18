Enflasyon her geçen gün rekor kırarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Sizlerin duasıyla enflasyonun üstesinden geleceğiz” dedi. “Dua ile, din ile düzelecek şeyler değil bunlar” sözleriyle tepkisini dile getiren yurttaşlar, “Bunlar tamamen profesyonel ekonomistlerin yapacağı işler. Bu işlerin dua ile çözüleceğini bilsek her gün camiye gidip sabaha kadar namaz kılar, dua ederiz” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Aralık 2021’de göreve getirilen ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

Nebati bakanlık koltuğuna oturduğunda resmi tüketici enflasyonu yüzde 36 seviyesindeydi. Görevde olduğu ilk 8 ayın sonunda ise enflasyon resmi rakamlara göre yüzde 80’e yükseldi.

Daha önce, enflasyonun kontrol altına alındığını savunan ancak artışa engel olamayan Nebati, şimdi de sorumluluğu vatandaşla paylaşarak, “Sizlerin duasıyla enflasyonun üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bizde İstanbul Mecidiyeköy’de vatandaşlara mikrofon uzattık, Nebati’nin açıklamasını hatırlatarak, ekonomi yönetiminin uygulamalarını sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ÜLKENİN BAŞINA EKONOMİYİ BİLEN BİRİ GELSİN”

Hasan Malı: “Hayır. Dua ile, din ile düzelecek şeyler değil bunlar. Bunlar tamamen profesyonel ekonomistlerin yapacağı işler. Dini öne sürerek zaten bu hale gelmedik mi? Hep böyle kandırıldık. Ülkenin başına artık ekonomiyi bilen biri gelsin; dini, ırkı önemli değil. Bizim için ülke söz konusu. Ama maalesef bu hükümet ayrıştırıyor. ‘O şudur’, ‘bu budur’… İnşallahla, maşallahla olmaz bu işler.”

“DUA İLE ÇÖZÜLECEĞİNİ BİLSEM HER GÜN CAMİYE GİDERİM”

İsmail Korkmaz: “‘Gözlerimin içine bakın’ dedi; baktık, bir uyandık dolar 18 lira… Milleti kandırıyorlar ya, böyle bir şey yok. Ben cebime giren paraya bakarım. Hazine ve Maliye Bakanı konuşuyor da, bir de halkı dinlesin bakalım, halk ne söylüyor… Bu işlerin dua ile çözüleceğini bilsem ben her gün camiye gidip sabaha kadar namaz kılarım, dua ederim. Ben de yardımcı olurum. Kandırmayın milleti be kardeşim! Ne duası! Yeter artık, dini alet ettiğiniz.”

“NEBATİ BİZİ GÜLDÜRÜYOR”

Bülent Toktaş: “Gözlerinin içine bakmak lazım onun, oradan anlaşılır… Biz bakınca hüsran görüyoruz. Nebati bizim için çok güzel komedyen. Dinliyoruz, gülüyoruz. Eğlendiriyor bizi. Kendisine teşekkür ediyoruz, bu kara günlerde eğleniyoruz…”

“DUA İLE OLSAYDI PANDEMİ SÜRECİNİ YAŞAMAZDIK”

Ercüment Yıldırım: “Dua ile olsaydı bu işler, herhalde 3 sene boyunca pandemi sürecini yaşamazdık. Dua ile hallolmuş bir iş bugüne kadar görmedim. Maliye Bakanı da böyle söylüyorsa; kısa bir metin yazmak ve altını imzalamak gerekiyor…”

“YAĞMUR DUASINA MI ÇIKALIM?”

Ayhan Hanım: “Bence ekonomi yönetimi başarılı değil. Olsa dolar bu kadar çıkmazdı. Dua ile olur mu? Dua ile olmuyor bu. Yağmur duasına mı çıkalım?”

“BU İŞ DUA İLE OLMAZ AMA EKONOMİ ÇOK KÖTÜ DEĞİL”

Nurettin Çelik: “Bu iş dua ile olmaz ama ekonominin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Dünyada bir kriz var, bunu gözardı etmememiz lazım. Tabi ki bizde de var. Dünyada varsa bizde olması da gayet normal diye düşünüyorum. Ben düzeleceğine inanıyorum.”

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