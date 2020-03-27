Bu kadar insan lüzumsuz yere mi geziyormuş





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.Korona ile şehirler ıssızlaştı. trafik rahatlamanın da ötesinde. Herkes evine kapandı gerçi ama hayat devam ediyor. şu ana kadar üretimde ve tüketimde büyük bir aksaklık yok. ister istemez insanın aklına "Peki normal zamanda neden bu kadar çok trafik var. Bu insanlar olmadık saatlerde ne yapıyorlardı da dağ taş araba dolu oluyordu" sorusu geliyor. korona belasını atlatana kadar bazı fırsatlar yaratabiliriz. örneğin başta belediye ve trafik müdürlüğü trafik konusunda ciddi bir çalışma yapabilirler. kör noktalar, yanlış açılı geçitler, tüneller, köprüler, huniye dönüşen noktalar birer bire saptanıp önlemler alınabilir. Korona elbette bizde de diğer ülkelerde de ağır hasarlara yol açıyor açacak da. ama gördüğümüz kadarıyla örneğin sağlık sektörü tüm dünyada çöktü. sağlık politikasının azgın kapitalizmin insafına terkedilmesinin ne olduğunu herkes gördü. bundan sonra eğitimdeki çöküşü yaşayacağız ülkemizde. kindar dindar eğitim politikasının yarattığı hasarı anlatamıyorduk, korona etkisini kaybedip okullar açıldığında bunu da göreceğiz. demek ki önümüzdeki dönem sağlık, eğitim sektörleri yeniden yapılacaktır. tarımda yeniden uyanış yaşanacak. herşey değişecek. sonunda toplumlar daha otoriter ama bugüne oranla çok daha nitelikli yönetimleri işbaşına getirecektir