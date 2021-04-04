Bu kadar ölüm yaşanmayabilirdi

Coronavirüs, dünya çapında benzeri görülmemiş bir hasar verdi ve vermeye devam ediyor. En çok can kaybının yaşandığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri de Covid-19 ile hesaplaşmasına yeni yeni başlıyor.

CNN Sağlık Muhabiri Dr. Sanjay Gupta, ‘Covid Savaşı: Pandemi doktorları içini döküyor’ isimli özel dosyasında ABD’de virüsle ön saflarda savaşan isimleri ekrana çıkardı. Doktorların anlattıkları Trump yönetimine dair de inanılmaz olayları ortaya ışık tuttu. İşte bunlardan bazıları…

Fauci: En doğru karar aşıydı

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ölüm tehditleri aldığını söylerken eski Başkan Trump’ın, uzmanlarının tavsiyelerine karşın ulusu yeniden açma çabası karşısında yumruk yemişe döndüğünü anlattı. Ülkenin en iyi coronavirüs uzmanı olarak görülen Fauci, “New York’ta, sağlık sistemimizi neredeyse tamamen aşan olayları gördüğümde, ‘Aman Tanrım’ dedim. İşte o zaman bir aşı geliştirme kararının şimdiye kadarki en iyi kararım olduğunu artık daha iyi görebiliyorum” dedi.

Birx: Konuşmam engellendi

Beyaz Saray’ın Trump yönetimindeki coronavirüs müdahale koordinatörü Dr. Deborah Birx, “Ölümlerin çoğu önlenebilirdi” itirafında bulundu. İlk dalgalanmadaki 100 bin ölümün ardından sayının önemli ölçüde azaltılabileceğini savunan Birx, “Hazırlıklı olmadığımızı görebiliyordum ve bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Umduğum kadarını yapamadım. Salgının ‘olağanüstü derecede yaygın’ olduğunu ağustosta açıkladıktan sonra Trump’tan bir telefon geldi. Ardından ulusal çapta salgın hakkında konuşmam engellendi” dedi. Eski Başkan’la görüşmesini ‘rahatsız edici’ olarak tanımlayan Deborah Birx, ailesinin ve kendisinin ‘Ölürsen ülke için daha iyi olur’ veya ‘dilini kesmeli’ gibi tehdit ve hakaret mesajları aldığını söyledi.

Kadlec: Eldeki malzemeleri bilmiyorduk

Eski ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Yardımcısı Dr. Robert Kadlec salgının ilk günlerinde ABD’nin kişisel koruyucu donanım ve ilaçların tedarik zincirinin durumunu şöyle anlattı: “Ventilatörler ve diğer tıbbi cihazlar salgının başlangıcında bir muammaydı. Salgını ocak ayında başlattığımızda, tedarik zincirinin durumunun ne olduğunu, eldeki hastanelerin ne olduğunu, devlet malzemelerinin ne olduğunu bilmiyorduk.”

Redfield: Virüs laboratuvardan sızdı

En ses getiren iddia Donald Trump döneminde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Robert Redfield’dan geldi. Redfield, coronavirüsün 2019 sonbaharında yayılmaya başladığına ve Çin’deki bir laboratuvarda ortaya çıkmış olabileceğine inandığını söyledi. ABD’li uzman, iddiasına kanıt gösteremeyeceğini ancak bir virolog olarak gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkacağına inandığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, bu yönde bir bulgu olmadığını açıklamıştı.

Giroir: Stokta hiçbir şeyimiz yoktu

Trump yönetimindeki ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreter Yardımcısı Amiral Brett Giroir, salgının başında her şeye sıfırdan başlamaları gerektiğini anlattı. Giroir, “Yerinde bir sistemimiz yoktu. Kaç tane ventilatör kullanıldığını bulmanın yolu arayıp görmekti. Peki üreticiler kimler? Bilmiyorduk. Tedarik zinciri nedir? Bilmiyorduk. Stokta kaç testimiz var? Stokta test yoktu. Kaç tane test çubuğu var? Tek bir tane test çubuğumuz yoktu. Yani hepsi sıfırdan başlıyordu” ifadelerini kullandı.

Amerika’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken evlerinde hapis kalmaktan bıkanlar havaların ısınmasıyla park ve tatil beldelerine akın etmeye başladı. Ailelerin bir derdi de çocuklarıyla ne yapacakları. Okulların kapanması yaklaşırken tatil planlarını Disneyland’a göre yapanları ilgilendiren bilgiler paylaşıldı. Kaliforniya’daki aşıların nisan ayı ortasında tamamlanması planlanırken Disneyland da 1 Nisan’dan itibaren kademeli olarak açılacak. Covid önlemleri alınarak tüm bölgelerin 30 Nisan’a kadar açılması planlanıyor. Maske takılması ve sıralarda sosyal mesafeye uyulması istenecek.

DEV EKONOMİ

Disneyland 74 bin kişilik oyuncu kadrosuyla Amerika’daki en büyük işveren. 1.2 milyar dolardan fazla maaş ve ek olarak 474 milyon dolardan fazla ek haklar dağıtılıyor.

HER YIL MİLYON BİTKİ

Disneyland harika bitki örtüsüne sahip. Her yıl parkta yaklaşık üç milyon çiçek açan bitki dikilmekte. Bahçıvanların yapacak çok işi var zira 13 bin gül, 200 bitkinin şekilli budanması ve iki milyon çiçeğe bakmaları gerekiyor.

SAKIZ SATMAK YASAK

Disneyland’da her 30 adımda bir çöp kutusu görebilirsiniz. Temizliğe o kadar önem veriliyor ki parkın ve ziyaretçilerin ayakkabıları temiz kalsın diye burada sakız satılması bile yasak.