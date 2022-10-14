Bu kafa hala görevde

Adı Fatih Özüdoğru. Şuhut’tan üniversite kentinin en büyük öğrenci yurdunun müdürlüğüne atandı. Eski paylaşımları ortaya çıkınca, Eskişehirliler ayaklandı.

Kemal ATLAN

Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru’nun sosyal medya hesaplarından, Atatürk‘e hakaret ettiği, FETÖ’yü övdüğü ve 18 yaş altı evliliği meşrulaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Skandal paylaşımlar Eskişehir’i ayağa kaldırdı, müdür istifaya çağırıldı.

Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nden, 2020 yılı başında Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürlüğü’ne atanan Özüdoğru’nun, 2012- 2019 yıllarındaki tepki çeken paylaşımları şöyle:

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

■ Türkçe Olimpiyatlarının arkasındaki ekibe hayranlık duymamak mümkün değil. Allah yardımcıları olsun.

■ Binlerce aile 18 yaş altı evlendi diye cinsel istismardan ağır hapis cezası alıyor. Fakat destek az. Kocalar hapiste, kadınlar dışarıda perişan, çocuklar baba diye ağlıyor. İstismar değil evlilik.

■ Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar.

■ Atatürk olmasaydı babamız belli olmazdı diyenlere de ki: Annen böyle olursa baban tabi belli olmaz!

■ Teyzeye sordum Suriyeliler vatandaş olur mu dedim. Cevaba bak; ‘Selanik’ten biri gelip senin Atan oluyor da, Halep’ten gelen niye vatandaşın olmuyor’ dedi. Sustum…

■ Laiklik elden gidiyormuş. Gitsin. Cehennemin dibine kadar yolu var.

■ Atatürk’ü sevmiyorum diyorum. Bu ülkeyi Atatürk kurtardı diyorlar. Bu ülke batmıyordu ki zaten ne güzel Osmanlı yönetiyordu… Anlamadığım kim Ata, 600 yıl dünyanın yarısı kadarını yöneten Osmanlı ecdadımı yoksa daha yüzyıl bile olmamış Cumhuriyeti kuran insan mı?

Zafer Partililer istifasını istedi

Zafer Partisi Eskişehir Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, yurt müdürü Fatih Özüdoğru’yu istifaya çağırdı. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Ece Oğuz, şunları söyledi: “Pedofiliyi meşrulaştıran, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aleyhine söylem ve paylaşımları olan, sık sık cemaat paylaşımlarında bulunan, laik Cumhuriyet’te şeriatı savunan ve yaymaya çalışan Gündüzalp KYK Yurt Müdürü Fatih Özüdoğru’yu istifaya çağırıyoruz. On binlerce öğrenci, liyakatsiz cemaat sevicilerinin yönetimindedir. En doğru tarikat; medeniyet tarikatıdır. Türkiye laiktir, laik kalacak.”

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel: Gençleri bu anlayış yönetmemeli

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, Özüdoğru’nun paylaşımlarına tepki gösterdi. AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’a paylaşımları sorduğunu dile getiren Taşel, üniversiteli gençlerin bu tür yöneticiler tarafından yönetilmemesi gerektiğini vurguladı. Taşel, “Zaten KYK’da yerleştirme ile ilgili ciddi problemler yaşandı. 4 kişilik odaları 6 kişilik yapmışlar ve geçici olarak problemi çözdüklerini düşünüyorlar. Fakat neden gerçekten çözmediklerini CHP olarak biliyoruz. Gençleri cemaatin kucağına atan yaklaşımı uzun yıllardır takip ediyoruz. Özellikle yeterli yurt yapılmıyor ve gençlerimiz o cemaat yurtlarına esir bırakılıyor” dedi.