Bu kez Batman: Yine memur olma vaadi ile dolandırıldılar

Son yıllarda vatandaşın iş ve geçim umuduna yönelik dolandırıcılık olayına bir yenisi eklendi. Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Sultan Çidik, MS hastası eşinin Diyarbakır Karayollarında engelli kontenjanından memur yapılması için kendisiyle tanıştırılan Filiz S.’ye 45 bin TL, Filiz S’nin adamı olarak tanıtılan Hüseyin D.’ye ise 400 dolar ve bin TL kaptırdığını iddia etti. Filiz S.’nin 3 ay içerisinde eşinin işe yerleştireceğini vadettiğini belirten Çidik, ayriyeten aralarında sözleşme dahi yaptıklarını kaydetti. Çidik, kendisinin haricinde yine işe yerleştirmek vaadiyle 3 kişiden toplam 70 bin TL alındığını iddia etti.

“EŞİMİ İŞE YERLEŞTİRMEK İÇİN 45 BİN TL VERDİM”

Bu kişilerle eşinin arkadaşı aracılığıyla tanıştığını belirten Sultan Çidik, yaşadığı olayı SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Bu olay benim eşimin arkadaşı olan Özcan A. isimli kişinin aracılığıyla oldu. Eşimin arkadaşı Ankara’ya gidiyor ve bir otelde Filiz S. ile tanışıyorlar. Bu kadın insanları ücret karşılığında devlet memuru olarak işe koyduğunu söylemiş eşimin arkadaşı da bize bu durumu anlattı. Bende eşim için engelli kadrosundan işe memur yapılması talebinde bulundum. Sonrasında Filiz S. eşimi Diyarbakır Karayollarında memur olarak işe sokacağım diyerek 15 bin TL peşin 30 bin TL’de işe girdikten sonra vereceksin eşin 3 ay sonra ise başlayacak dedi.

Kendisiyle 11 Mart 2020 yılında Ankara’da özel bir otelde buluştuk. Aynı günün akşamında Filiz S. beni odasına çağırdı ben de bunun üzerine odasına giderek kendisine parayı teslim ettim. Kalan miktarı eşim memur olduktan sonra kendisine verecektim. Filiz S. isimli şahıs ile aramızda sözleşme yaptık.

“EŞİMİN İŞİNİ YAPACAĞINI SÖYLEYEN KİŞİYE 400 DOLAR PARA VERDİM”

Filiz S.’nin adamı olarak tanıtılan Hüseyin D.’ye ise 400 dolar ve bin TL verdiğini söyleyen Çidik, “Sonrasında Filiz S. kendisinin adamı olduğunu söyleyen Hüseyin D. isimli birini bize gönderdi. Hüseyin D. eşimin işini kendisinin yapacağını söyleyerek evraklarımızı istedi. Hüseyin D.’ye ise bin 400 dolar ve ayrıyeten bin TL para verdim. Hüseyin D. sonrasında Ankara’ya gitti ve gittikten sonra kendisini aradık ama ulaşamadık” şeklinde konuştu.

“1 BUÇUK YIL GEÇMESİNE RAĞMEN PARAMI ALAMADIM”

Parasını almak için Hüseyin D.’nin eşine ulaştığını belirten Çidik, “Eşinin numarasını bulup aradım. Eşi de Hüseyin D.’nin kalp krizi geçirdiğini söyledi bir ay boyunca böyle yalanlarla bizi oyaladılar. Eşimi işe koyacaklarını beklerken bugün yarın diyerek, corona salgınını bahane ederek bizi oyaladı. Sonrasında bu kişilerin bizleri dolandırdıklarını anlayınca bu şahıslardan paramı istedim. Ancak bir buçuk yıl geçmesine rağmen paramı alamadım. Sonrasında bu kişileri CİMER’e şikayet ettim. Şikayet sonrasında polis karakolunda ifademi aldılar dava şuanda Ankara’da sürüyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMI GÜVENCE ALTINA ALIRIM DİYE DÜŞÜNDÜM”

Eşinin memur olması kendileri için bir umut olduğunu belirten Çidik, “Bu kişiler Batman’da 2 kişiden de işe sokacağız vaadiyle para almışlar. İki kardeşten toplam 50 bin TL, bir başka kişiden ise 20 bin TL para almışlar. Bizi, Filiz S.’nin bakanlarla görüştüğünü ve Ankara’da güçlü bir kişi olduğuna inandırdılar. Bu bizim için bir umuttu benim dört tane çocuğum var eşim MS hastası memur olursa çocuklarımı da güvence altına alırım diye düşündüm. Bu işe girdiğim için çok pişmanım bu iş için 60 gram altınımı bozdum, dolarlarım gitti. Ben bu parayı toplamak için hamile halimle imalathanelerde çalıştım” ifadelerini kullandı.

‘KAMUDA MEMUR YAPACAĞIM’ DİYEREK ONLARCA İNSANDAN PARA ALINMIŞTI

Malatya’da ise vatandaşların çaresizliğini fırsata çeviren ve kendisini AKP Çankaya ilçe teşkilatı görevlisi Yavuz Recep U. olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılığı ile çalkalanıyor. Yavuz Recep U.’nun, ‘kamuda memur ve müdür yardımcısı yapacağım’ sözüyle Malatya, Kırşehir ve Gaziantep’te çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürülmüştü.

Kendisini AKP Çankaya ilçe teşkilatı görevlisi, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Recep U. olarak tanıtan, zaman zaman “korumam” dediği bir kişiyle ve lüks araçla dolaşan bir kişinin Malatya, Kırşehir ve Gaziantep’te çok sayıda vatandaştan “iş bulacağım” vaadiyle binlerce lira topladığı ortaya çıktı.

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