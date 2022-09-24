Bu kez İrem Derici konseri hedef gösterildi

Hür Dava Partisi(HÜDA-PAR) Elazığ İl Başkanlığı, dördüncü geleneksel Salçalı Köfte Festivali’nde sahne alacak olan İrem Derici ve Sakiler grubunu hedef aldı.

Evren DEMİRDAŞ

Son dönemlerde farklı illerde düzenlenen ve hedef gösterilen konserlere bir yenisi daha eklendi. HÜDAPAR Elazığ İl Başkanlığı, kentte gelenekselleşen ve 30 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşecek olan Salçalı Köfte festivalinde sahne alacak olan sanatçıları hedef aldı.

“ŞEHRİ EŞCİNSELLİK DENEN SAPIKLIKTAN MUHAFAZA EDİLMELİDİR”

Festivalle ilgili yazılı açıklama yapan HÜDA PAR İl Başkanı Yasin Kavaklı, festivale katılan sanatçıların Elazığ halkının manevi değerlerine uygun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Salçalı köfte festivaline sapkınlığı benimseyen ve destekleyen birinin tercih edilip davet edilmesi, Elazığ halkının manevi değerleriyle uyuşmamakta, kültürümüze ve inancımıza aykırılık teşkil etmektedir.

*Şehrin değerlerine aykırı olan bu tercih, köfteciler sokağı esnafına da saygısızlıktır. Elazığ halkı, inancına ve kültürel değerlerine bağlı bir halktır. Bu yönüyle Aziz bir millet olduğu herkes tarafından bilinmekte, şehrin adı El-Aziz olarak da isimlendirilmektedir.

*Kurum ve kuruluşlarımız şehrin bu azizliğine zarar verecek etkinliklere prim vermemeli, aziz şehri eşcinsellik denen sapıklıktan muhafaza etmelidir. Köfteciler sokağı esnafımız başta olmak üzere aziz şehrin insanları, bu lezzetlerimizin sapkın organizeler ile lekelenmesine müsaade etmemeli, tepkisini göstermelidir.

*Festivallerin, kültürümüze uygun sanatçılar ve organizeler ile yapılması sağlanmalıdır. Bu festivali organize eden yetkililer ve sponsorlar, eşcinselliği destekleyen sapıklar ile aynı duruş içerisinde olmadıklarının gayreti içerisine girmeli ve bu yanlış tercihten vazgeçmelidir.

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