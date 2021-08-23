Sabah başlayan yangın rüzgarla büyüdü, helikopterler müdahale ediyor… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan haberleri yayında hemen izle! Son 24 saatte 18 Bin 622 kişi Koronavirüs'e yakalandı, can kaybıysa 206… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Bu kez Kazdağları yandı… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber