Bu maske Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, lisanslı ürün mağazası Konya Store’da, Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve diğer 10 şehidimizin yer aldığı maskeler satışa sunuldu. 9.95 TL’den satışa sunulan maskelerde Korgeneral Osman Erbaş ve Türk Bayrağı fotoğrafının yanı sıra şehit olan diğer 10 askerimizin isimleri yer aldı.

Önceki akşam oynanan İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Konyasporlu futbolcuların da taktığı ‘Bitlis şehitleri maskesi’ Konya Store’un sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Şehitlerimizin fotoğraf ve isimlerin yer aldığı maskelerin satışa sunulmasına tepki yağdı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Gazi Süleyman Ege, “Şehitlerimizin ticari bir tema olarak kullanılması kabul edilir bir durum değil. Biz şehit ve gazi yakınları bunu bir saygısızlık olarak görüyoruz” dedi. Tepkiler üzerine maske satışı durdurulsa da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi bu işin peşini bırakmayacağını açıkladı. Şube Başkanı Ege, “Suç teşkil eden bir durum olursa harekete geçeceğiz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı gazi Süleyman Ege, “Şehitlerimiz terörle mücadeleyi futbolcuların ağzında maske olmak için vermiyor” ifadesini kullandı. Şehitlerin ticari bir meta olarak kullanılmasından derin üzüntü duyduklarını kaydeden Ege sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maskelerin üzerinde benim de yakinen tanıdığım ve Hakkari’de birlikte teröre karşı mücadele verdiğimiz şehit Korgeneral Osman Erbaş komutanımız ve diğer 10 şehidimizin isimleri vardı. Daha sonra öğrendik ki bu maskeler 9.95 kuruştan da satışa sunulmuş. Ne Türk Bayrağımızın ne de şehitlerimizin ticari bir meta olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Burada iyi niyetle düşünülse de şehit ve gazi yakınlarımızın burada ne kadar incinecekleri bilinmeliydi.”