Aydın Büyükşehir Belediyesi, halka açık tesisinde 4 çeşit yemek fiyatını 15 TL olarak belirledi. Alım gücü düşen vatandaş haberi duyunca belediye tesisine akın etti.

Alım gücünün düşmesiyle dışarıda yemek yemesi zorlaşan vatandaşın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan Havuz Kafe’de 1 Ekim’den itibaren etli yemek dahil olmak üzere 4 çeşit yemek bulunan tabldot menü fiyatını belli saatler için 15 lira olarak belirledi.

ÇERÇİOĞLU: VATANDAŞIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mercimek çorbası, bulgur pilavı, etli türlü ve salatadan oluşan günün menüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu menü Aydın’da 15 TL. Her zaman öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

FİYATI DUYAN VATANDAŞ AKIN ETTİ

Edinilen bilgiye göre saat 11.00 ile 14.00 arası Havuz Kafe’de 4 çeşit yemek 15 TL’ye alınabiliyor. Uygulamadan öğrenciler dahil olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Haberi duyan vatandaşlar uygun fiyata karınlarını doyurmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Havuz Kafe’ye akın etti.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR YAĞMURU

Şartlara göre fiyatı uygun bulan vatandaşlar sosyal medyada Özlem Çerçioğlu’nu teşekkür yağmuruna tuttu. Bir vatandaş, “Dışarıda bir çorba sadece 20 TL’den başlıyor” derken, çok sayıda “Yemek yemeğe Aydın’a gidelim” mesajları geldi. İl dışından bir vatandaşın “Kargoyla İstanbul’a istesek yine de ucuza geliyor başkanım” yorumu dikkat çekti.

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