Bu Milli Takım umut veriyor

TÜRKİYE, Almanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında üç kez yenik duruma düşmesine rağmen üç kez eşitliği yakaladı. 3-3 biten mücadele, heyecan yönüyle olduğu kadar Ay-Yıldızı takımın oynadığı futboluyla da mutlu etti. Milliler, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi umut verdi. Daha da önemlisi, 11 Haziran 2021’de başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda başarı beklenen Ay-Yıldızlıların, ne kadar geniş bir kadroya sahip olduğu görüldü. İşte bu maçın bize gösterdikleri…

BU JENERASYON UMUT DOLU

ZORLU maçta Almanya rotasyona gitmişti ancak Türkiye de farklı değildi. İlk 11’imizde Nazım, Efecan, Emre Kılınç ve Yusuf gibi daha çok rotasyon oyuncuları vardı. Bu oyuncular, Alman Milli Takımı’nın geleceğini oluşturacak yetenekli isimlere karşı başa baş hatta zaman zaman üstün oynadı. Bu da kadromuzun alternatifli olduğunu gösterdi.

KARAKTER GÖSTEREBİLDİK

MİLLİ takımlar düzeyindeki turnuvalar, zorluklardan yılmayan ekiplere avantaj sağlar. Euro 2008’de olduğu gibi maçın son anına kadar pes etmeyen bir takım kimliği gösteren Türkiye, Almanya gibi çok az hata yapan bir takımı bile son anlarda avlamayı başardı. ‘Biz bitti demeden bitmez’ karakterini yeniden sahada görmek milliler açısından çok önemliydi.

STANDART TUTTURDUK

A MILLI takımın en önemli özelliklerinden biri de isimlerin değişmesine rağmen sahadaki oyunun standardı tutturabilmesi. Son dakikalara girilmişken bile takımımız pas yapıp organize atak bulmayı başarıyor. Abdülkadir’in asistinde Kenan Karaman’ın attığı gol buna büyük örnek. Üstelik, Ahmed Kutucu, Orkun Kökçü ve Uğurcan Çakır gibi gençler de sırasını bekliyor.

A MILLI Futbol Takımı, Uluslar Ligi’nde oynayacağı Rusya maçının hazırlıklarını Almanya’da başladı. Bugünü de Almanya’da geçirecek Ay-Yıldızlılar, yarın 12.00’de Köln’den Moskova’ya geçecek. Öte yandan 26 bin kişilik Dinamo Stadı’na yüzde 30 oranında seyirci alınacak, stat içinde de pandemi kuralları uygulanacak.