Bu nasıl zihniyet?

Türkiye’nin dört bir yanından Covid-19 vaka haberleri geliyor. Hastanelerde yataklar ve yoğun bakımlar doldu. Her geçen gün kötüleşen tablo üzerine Almanya, İtalya başta olmak üzere bir çok ülkede daha önce yapıldığı gibi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Salonu da hastaneye çevrildi. Spor salonuna sedyeler koyuldu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Bundan sonra bunları çok göreceğiz. Koridorları, depoları, hangarları, spor salonlarını hastaneye çevirmek gerekecek. Birinci basamakta bulaş zincirini kırmadığınız, sadece hasta tedavi etmeye odaklanma anlayışıyla istediğiniz kadar yatak sayısını artırın, tıkanırsınız. Alt yapı filan kalmadı. Çünkü sisteme her gün 30-40 bin yeni vaka ekleniyor” dedi.

Vatandaş gidecek hastane bulamazken Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 1000 yataklı sahra hastanesi kurmuştu. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın açtığı hastaneyi iktidar geçtiğimiz Nisan ayında kapatmıştı.

“AVRUPA’DA İNSANLARI KORİDORDA GÖRÜNCE, HASTANEYİ AÇMIŞTIK”

Hastaneler kendilerine yatak açmaya çalışırken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bin yataklı sahra hastanesi kurmuştu. Her türlü altyapı sistemi hazır olan fuar alanına hastaneyi kuran Zeydan Karalar, Nisan ayında SÖZCÜ’ye “İtalya’da koridorlarda insanların yattığını görünce hastaneyi açtık. İktidarın eleştirilerini anlamıyorum. Umarım salgında bu hastaneye ihtiyaç olmaz” demişti.