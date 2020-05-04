Bu ne hal! Yasak kalkar kalkmaz akın ettiler…

Corona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. İstanbul’da esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ne akın etti.

Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.

Gece saatlerinden itibaren mal almaya geldiğini ve beklediğini belirten pazarcı esnafı Dursun Şahin, “Evet arkadaşımla beraber mal almaya geldik ama yoğunluktan dolayı giremiyoruz. Halin, hali ortada, ne yapacağız bilmiyoruz. Zaten geceden geldi, sabaha kadar buradayız” diye konuştu.(İHA)

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