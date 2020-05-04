Bu ne hal! Yasak kalkar kalkmaz akın ettiler…

Yazan:
Alaturka Online
-

Corona virüsü önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. İstanbul’da esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ne akın etti.

FOTO:DHA

Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.

FOTO: İHA

Gece saatlerinden itibaren mal almaya geldiğini ve beklediğini belirten pazarcı esnafı Dursun Şahin, “Evet arkadaşımla beraber mal almaya geldik ama yoğunluktan dolayı giremiyoruz. Halin, hali ortada, ne yapacağız bilmiyoruz. Zaten geceden geldi, sabaha kadar buradayız” diye konuştu.(İHA)

İLGİLİ HABER3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi!3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi!

 

Önceki haberFutbolun geleceği
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?