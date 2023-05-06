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5 Mayıs 2023
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Bu sevgi kalplere kazındı, silinmez

Alaturka Online
Alaturka Online
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Seçimlere sayılı günler kala Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğruyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan nisan ayında Anıtkabir’i ziyaret eden kişi sayısı rekor kırdı.

4 AYDA MİLYONU GEÇTİ

Anıtkabir’e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan nisan ayında 471 bin 675 ziyaretçi geldi.

2023 yılının ocak ayında ise 285 bin 395 kişi ziyaret etti. Şubat ayında bu sayı 211 bin 858, Mart ayında da 276 bin 507 oldu.  2023 yılının ocak ayında Anıtkabir’in ziyaretçi sayısı 266 bin 192’si yerli, 19 bin 203’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 285 bin 395 kişi oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Anıtkabir’in ziyaretçi sayısı 109 bin 536 olmuştu. Anıtkabir’i 2023’ün şubat ayında ise 195 bin 785’i yerli, 16 bin 73’ü yabancı; 211 bin 858 kişi ziyaret etti. 2023 yılının ilk dört ayında ise Anıtkabir’in ziyaretçi sayısı 1 milyon 245 bin 435’i buldu. 2020’de pandemi yasakları ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Anıtkabir’i 1 milyon 72 bin 779 kişi ziyaret etmişti.

Alaturka Online
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