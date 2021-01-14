Bu sistem Türkiye’yi taşıyamaz, değişmeli

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasındaki görüşmeyi değerlendirdi. SP lideri, TV 5’te katıldığı programda şunları söyledi:

ZİYARETİ BEKLEMİYORDUM: Kaos ortamının yok olmasını istiyorsak, farklı görüşlere sahip siyasilerin bir araya gelmesi gerek. Cumhurbaşkanı’nın, Oğuzhan Bey’i ziyaretini önemsiyorum. Ziyaretten bir gün önce Oğuzhan Bey bana söyledi. Böyle bir ziyaret bekliyor muydunuz deseniz, aklıma gelmiyordu.

1 BİLE ÖNEMLİ: Biz temel prensiplerimizden taviz vermeyiz. Mesela Başkanlık sistemi. Bu sistem, Türkiye’yi taşıyamaz. Başlangıçta 50+1 lehimize diye düşündüler. Şimdi 1 bile önemli hale geldi. Şeffaflık olmadan güven olmaz. Birçok ihale yapılıyor, şeffaf değil. Bugünkü sistemle, ülkedeki kutuplaşmayı önleyemezsiniz. Bütün karar yetkisi bir kişide. Dünyada böyle bir sistem yok. Başkanlık sistemini ne Türkiye götürebilir, ne de siyasi partiler kaldırabilir. Mutlaka değişikliğe ihtiyaç var. Şu anda Meclis’in varlığı ile yokluğu arasında da bir fark görünmüyor.

İNSANLAR KOPTU: AK Parti’den tanıdığımız, bildiğimiz kişiler ayrıldı. Cumhurbaşkanı için endişe verici bir tablo… Kendisini yalnız hissetmesinin sebeplerinden biridir. Etrafında yola çıktığı arkadaşlardan kimse kalmadı ve bu insanı endişeye sevk eder. Neden insanlar gidiyor? Bunun cevabını bilmek zorunda.

SP lideri Karamollaoğlu, Erdoğan’ın görüşme trafiği için şöyle dedi: “Cumhurbaşkanı’nın becerisini takdir ediyorum. Birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan MHP ve Vatan Partisi’ni bir arada tutabilmesi takdire şayan… Üstelik Perinçek, ‘Türkiye’yi ben idare ediyorum’ diyor. Bu kadar ileri gidiyor, garip… Bahçeli’nin tavrı ise çok sert. Bu üslubu bir arada tutmak epeyce zor. Sayın Cumhurbaşkanı belki de buradan da kurtulmak istiyor olabilir.”