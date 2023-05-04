60 F
Los Angeles
3 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBu tabela kalkınca yeşil kışlalar betona boğuldu

Bu tabela kalkınca yeşil kışlalar betona boğuldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son olarak Başakşehir’de 12.5 milyon metrekarelik askeri alanı imara açmasının ardından İstanbul’daki askeri alanların akıbeti tekrar gündeme geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “İstanbul’da askeri alanlara ne oldu?” sorusunun cevabını sosyal medya hesabından örnekleri ile verdi. 2009 yılından bugüne dek 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21’inin bu statüsü kaldırıldığını vurgulayan Gökce, bu arazilerin yüzde 10,4’ünün konut, yüzde 6,4’ünün ticaret-konut-turizm, yüzde 1’inin de sanayi olarak planlandığını açıkladı.

YEŞİL ALAN SÖZÜ TUTULMADI

İBB yetkilisi “18 projenin 8’inde lüks konut projeleri hayata geçirildi. Bu konutların yüzde 40,5’i boş gözükmektedir. Yani bu alanlar kamu yararına değil rant aktarımı için kullanılmıştır” dedi. Gökce, 2016 yılında hükümetin askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldığını ve bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağının açıklandığını ama ancak sürecin böyle işlemediğini söyledi.

ÇEKMEKÖY’DE YEŞİL YOK OLUYOR
Çekmeköy İlçesi’ndeki 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na ait kışlanın bulunduğu arazi 2018’de yapılaşmaya açıldı. Bölgede tüm itirazlara rağmen Ormanköy ve Çınarköy projesi inşaatları devam ediyor.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,485BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States