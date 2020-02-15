Bu tavuk ‘Allah’ yazan yumurtalar yumurtluyor!

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde çiftçilik ile uğraşan Yaşar Ertaş bundan 3 yıl önce bir tavuk aldı.

Almış olduğu tavuğun yumurtlamaya başlamasının ardından yumurtladığı yumurtaların üzerinde ‘Allah’ yazısı olmasının ardından bunu köylüler ile paylaştı.

Aradan geçen 3 yılın ardından da tavuğun her yumurtladığı yumurta üzerinde Allah yazısı olması köylülerin de ilgisini çekmeye başladı.

“BU DA ALLAH’IN BİR ALAMETİDİR”

Allah yazılı yumurta yumurtlayan tavuğun sahibi Yaşar Ertaş yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

* Bu tavuk sürekli bu şekilde yumurtluyor. Bu da Allah’ın bir alametidir. Görüyorsunuz işte yumurtaların üzerinde Allah yazıyor.

* Tavuklarım arasında sadece bu tavuk bu şekilde yumurtluyor. İlk başladığından beri bu şekilde yumurtluyor.

* Tavuğumuz 3 senedir bende ve bu şekilde yumurtluyor. Her yumurtladığında da Allah yazısını görmek mümkün. İHA

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