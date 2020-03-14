Bu tehlikeye hazırlıksız mı yakalandık? – Demokrasi Arenası (13 Mart 2020)





Demokrasi Arenası'nda Uğur Dündar'ın bu haftaki konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Siyaset Bilimci Prof. Dr. İlter Turan ve Gazeteci İsmail Saymaz'dı. Programda küresel sağlık krizi ve Türkiye'nin durumu ele alındı. Tele1'e destek olmak için:

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