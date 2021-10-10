Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece'de 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz? sorusuna yurttaşlar bakın ne dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #yurttaştv #cumhurbaşkanlığıhükümetsistemi #başkanlıksistemi #haber #gündem
Anasayfa Alaturka Online Bu tepkilere çok şaşıracaksınız! Ağzımız açık dinledik! “Güce tapıyorum!”