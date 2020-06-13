Bu ülke ruhuma dokundu

Alman Büyükelçi’den Türkiye’ye duygulu veda… Ankara’da 5 yıldır görev yapan Martin Erdmann ve eşi Marion Erdmann, veda töreniyle yurdumuzdan ayrıldı. Erdmann çifti Türk konuklarına günün anısına birer hediye verirken bu hediyeleri de koronavirüs tehlikesine karşı bir metrelik ahşap kaşık ile uzattılar. Sosyal mesafe için kullanılan kaşık, davetin de odak noktası oldu. Büyükelçi ve eşi, davetlilere Türk ve Alman bayraklı rozet ve küpe hediye etti.

SİZLERİ ÖZLEYECEĞİZ

BÜYÜKELÇİ, veda töreninde SÖZCÜ HaftaSonu‘na “Eşsiz bir ülkeden ayrılıyorum. Eşimle beraber Türk halkı ile birlikte çok etkileyici bir 5 yıl geçirdik. Türkiye’de sayısız olumlu tecrübe edindim. Ruhuma dokunan bu ülkede her zaman kalbimde taşıyacağım değerli insanlarla tanıştım. Yaşasın Türk-Alman dostluğu” dedi. Bayan Erdmann da Türkiye’de unutulmaz anıları olduğunu, Türkçe’sini ilerlettiğini, Türk kültürünü öğrendiğini ve özleyeceği bu ülkeye yeniden geleceğini söyledi.

ARILARIYLA VEDALAŞTI

ERDMANN, geçen yılbaşında bastırdığı yeni yıl tebrik kartları ile de hatırlanacak. Kartın ön yüzüne bir çember içinde Alman Bayrağı’nın renkleri olan sarı, siyah ve kırmızıyı yerleştiren Büyükelçi, aynı çembere Türk Bayrağı’nın simgesi Ay-Yıldız’ı da koymuştu. Alman çift, 7 dönüm büyüklüğünde olan Büyükelçilik bahçesindeki arılarına da veda etti. Bahçede arı kovanları bulunan Büyükelçi, “Önce 2 arı kovanı kurduk ve iki arı ailesiyle başladık. Tam 20 kilo bal elde ettik. Sonra 4 kovan oldu” dedi.