TAKSİ DOLMUŞUN DİREKSİYONUNDA ONU GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR. HENÜZ 22 YAŞINDAKİ SİMGE, KADIKÖY-TAKSİM HATTINDA BİR AYDIR ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞIYOR. O SADECE İSTANBUL’UN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN EN GENÇ KADIN DOLMUŞÇUSU ŞOFÖRÜ… VE İŞTE ONU ŞOFÖR KOLTUĞUNA OTURTAN HİKAYESİ… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Bu yaşta bu meslek…