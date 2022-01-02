Bu zamlara maaş dayanmaz

Milyonlarca çalışan maaş zammı için yarın açıklanacak enflasyonu bekliyor. Dün elektriğe yüzde 52-130,doğalgaza yüzde 25 zam geldi. İğneden ipliğe birçok ürüne gelen yüzde 36’ya varan zamların hiç biri maaş zamlarına yansımayacak.

Erdoğan SÜZER

Yeni yılın ilk günün­de elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130, doğal­gaza yüzde 25 zam geldi. 13 liraya daya­nan akaryakıtta zam sağanağı durmuyor.

Emlak Vergisi’nden atık su bedeline, taşıt vergisinden harç­lara kadar iğneden ipliğe her şey yüzde 36’lara varan oranlarda zamlandı. Ancak halkın belini büken bu zamların hiç biri yarın açıklanacak enflasyon oranını etkilemeyecek. Bu yüzden enf­lasyonla belirlenen maaş zamla­rı düşük kalacak.

Zamlar yeni yılın ilk günün­de değil de aralıkta yapılmış olsaydı milyonlarca dar gelirli yeni yıl zamlarının hiç olmazsa bir kısmını karşılama imkanına kavuşacaktı.

6 AY YANSIMA YOK

Memur ve memur emeklileri ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin zam ve enflasyon farkları geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirlendiği için yılın ilk günün­de yağan zamların ocaktaki maaş zamlarına yansımayacak. Bu zamlar 6 ayın sonunda, Tem­muzdaki maaş zamlarını etki­leyecek. Dolayısıyla memur ve emeklilerle özel sektör çalışan­ları önümüzdeki 6 ay boyunca yüklü zamlar karşısında düşük maaşlarıyla geçim savaşı ver­mek.

Asgari ücrette ‘tarihi zam’ eriyor

ASGARİ ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zam ‘tarihi zam’ diye kamuoyuna açıklandı. Ancak zammın açıklandığı günden bu yana asgari ücre­tin alım gücü hızla azaldı. Özellikle kışın ortasında elektrik ve doğalgaza yapılan yüklü zamlarla eşel mobil sisteminin kaldırılması yüzünden otomatik artış sürecine giren akaryakıt zamları asgari ücretle geçinmeyi şimdiden imkânsız hale getirdi. Üstelik milyonlarca çalışan yılın ilk günü yağan zamları mevcut 2 bin 825 liralık asgari ücretle karşıladı. 4 bin 253 liralık yeni asgari ücret ilk ola­rak önümüzdeki şubat ayında ödenme­ye başlayacak ve o gün gelinceye kadar alım gücü daha da düşecek.