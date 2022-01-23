Budapeşte’de hastanede yangın: Bir ölü, iki yaralı var

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Alaturka Online
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Budapeşte’deki bir hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.  

Sozcu.com.tr

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Budapeşte’de hastanede yangın: Bir ölü, iki yaralı var

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan bir hastanede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, yangında bir kişinin hayatını kaybettiği ve dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedavi altında olduğu belirtildi.

Yangının zemin katta bulunan 5 metrekarelik bir alanda başladığını ifade eden acil servis sözcüsü Mate Kisdi, alevlerin daha sonra bir odaya sıçradığını söyledi. Kisdi ayrıca, itfaiye ekiplerinin 56 hastayı güvenli alanlara götürdüğünü belirtti.

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