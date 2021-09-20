Buğday, ayçiçeği yerine plastik üretilecek

Verimli tarım arazilerinin üzerine kurulacak OSB’ye ‘ÇED olumlu’ raporu verilmesi tepki topladı.

Veli TOPRAK

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde verimli tarım arazilerinin üzerine Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi kurulmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘ÇED olumlu’ raporu verildi. Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, tarım arazisine sanayi tesisi kurulacak olmasına tepki gösterdi ve “Trakya’nın verimli tarım arazilerinde buğday, ayçiçeği yerine

plastik üretmek istiyorlar. Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz? Neden boş araziler dururken tarım arazilerine sanayi bölgesi kurulmak isteniyor” dedi.

TARIM ARAZİSİNE

Bu bölge için TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı davada Tekirdağ 1. İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Yüceer, “Kararda bölgenin 1. sınıf tarım arazisi olduğu, sulu tarım yapılmasının olanaklı olduğu hükmedildi. Yine aynı tarım arazisi için 9 Mayıs 2014’te açılan davada iptal kararı verilmesine ve kararın kesinleşmesine rağmen, aynı işlemin tekrarı için kamu yararı kararı alınarak davalı idare tarafından yeniden işlem tesis edilmesi yoluna gidilmiş, bu hususlar çerçevesinde yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı” ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Bu bölge ülkemizin ayçiçeği ve buğday ambarı. Bu toprakların üretim açısından son derece verimli olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.

Ergene’de 8 tane sanayi bölgesi bulunduğunu ve doluluk oranlarının yüzde 30’larda olduğuna değinen Yüceer, “Sanayiler, bir ülkenin ne kadar geliştiğini gösterir. Sanayi tesislerine karşı değiliz ancak bir tarım arazisine plastik sanayii kurulması kabul edilemez” diye konuştu.