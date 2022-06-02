Buğdayda büyük risk: Çiftçi, tüccarın verdiği fiyata mahkum bırakılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bölgelerde hasat başlamasına rağmen hububat taban fiyatının henüz açıklanmadığına dikkat çekerek, bu durumu, “Çiftçi, tüccarın verdiği fiyata mahkum bırakılıyor” sözleriyle yorumladı. Geçen yıl 2 bin 250 lira taban fiyat açıklayıp, yurtdışından 5 bin 700 liraya buğday ithal eden TMO’yu bu yıl da aynı hayatı yapmaması konusunda uyaran Gürer, buğday taban fiyatının en az 7 bin lira olması gerektiğini yineledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 17 Mayıs’ta açıklanan hububat taban fiyatının bu yıl Haziran ayına girilmesine rağmen halen açıklanmamış olmasının, üreticileri endişelendirdiğini söyledi.

Bazı bölgelerde buğday hasadına başlandığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçmiş dönemlerde hasat öncesinde buğday taban fiyatı açıklanırdı. Geçen yıl 17 Mayıs’ta buğday taban fiyatı açıklanmıştı. Ancak bu yıl henüz hububatta, mercimekte ve nohutta taban fiyat açıklaması yapılmadı. Çiftçi, tüccarın verdiği fiyata mahkum bırakılıyor” hatırlatmasında bulundu.

SENE BAŞINDAN BU YANA 1.5 MİLYON TON BUĞDAY İTHAL EDİLDİ

Taban fiyat açıklanmadığı için hasat yapılmaya başlanan bölgelerde çiftinin, tüccarın vereceği fiyata mahkum edildiğini vurgulayan Gürer, iktidarın yılbaşından bu yana tonu 6 bin 700 lirayı da bulan fiyatlardan 1,5 milyon ton buğday ithal ettiğini anımsattı.

EN AZ 7 BİN LİRA OLMALI

Buğday, arpa, çavdar, nohut ve mercimek gibi ürünlerle ilgili 2022 yılına ait taban fiyatların henüz açıklanmadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Bu yıl ton başına buğday taban fiyatı en az 7 bin lira olmalı. Çiftçi taban fiyatta memnun edilirse, ülkemiz tarımsal üretimde kendi kendine yeten ülke konumuna erer” diye konuştu.

TMO’YA UYARI: BU YIL DA AYNI HATAYA DÜŞME

TMO’nun geçen yıl ekmeklik buğday için ton başına 2 bin 250 lira taban fiyat açıkladığını anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak yerli üreticiye 2 bin 250 lira veren TMO, aynı ürünü yurtdışından 5 bin 700 liraya ithal etti. Bu yıl da aynı hataya düşülmemeli” dedi.

VERİM KAYBI ÇOK OLACAK

Yeterli taban fiyat verilmediği için çiftçinin hububat ekiminden uzaklaştığına da işaret eden Gürer,

“3,5 milyon hektar buğday ve arpa ekim alanı ne yazık ki ekim dışı kaldı. Çiftçi taban gübre atamadı. Üst gübre atamadı. Buğdayda istediği gibi verimlilik sağlayamadı. Arpa ve buğdayda verim kaybı yaşanacak. Sıkıntı var ama ortadan taban fiyat yok.

Çiftçinin, üreticinin sesini duymayan iktidar, henüz taban fiyat açıklayamadı. Bir an önce buğday, arpa, çavda, nohut ve mercimek fiyatları açıklanmalı.

Girdi maliyetleri gübre de yüzde 342 oranında bir yılda arttı. Mazot fiyatları, ilaç, elektrik, tohum, ekipman bakımı, tarla kirası ile ortalama yüzde 200’ü aşan fiyat artışları karşısında çiftçi ürettiği üründen zarar etmeyecek bir taban fiyat şarttır.

Mercimek, nohut içinde taban fiyatlar Çiftçiyi mutlu etmelidir. AKP iktidarı hasattan önce fiyat açıklamakla övünüyordu. Çukurova’da hasat başladı. Halen taban fiyat ortada yok” şeklinde konuştu.

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