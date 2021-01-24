Buğdayda tehlike çanları çalıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) “Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi” raporuna göre Türkiye için bu yıl hububatta tehlike çanları çalıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan rapora göre ülkemizde 1 Ekim-31 Aralık 2020 döneminde yağışlarda normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 34 azalma oldu. Raporda Türkiye buğday ekilişinin yüzde 38’inin yapıldığı İç Anadolu Bölgesi’nde ekimin tamamlandığı belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

GEREKENİN ÇOK ALTINDA

“Ekilişler, kurak geçen mevsim dolayısıyla kuruya yapılmış ve gecikmiştir. Bitki mevsime göre olması gereken düzeyin oldukça altında çimlenme, çıkış ve gelişim göstermektedir. Çıkış başlayan alanlarda çıkışların dalgalı bir seyir izlediği, yeknesak bir çıkış gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Yetersiz yağış ve yüksek seyreden sıcaklıktan dolayı bitki olması gerektiği düzeyin çok altında gelişme göstermiştir.”

Raporda Eskişehir’de çıkış meydana gelmeyen bazı kıraç arazilerde üreticilerin yeniden ekim yaptığı bilgisine yer verilirken, “Konya’da kıraç arazilerde çıkış oranı yüzde 20 civarında, yüzde 80’lik kısımda tohum hafif çimlenip pençe atmış fakat bitki toprak yüzeyine çıkamamıştır” denildi. TMO raporunda kuraklığa işaret edilerek şöyle devam edildi: “Bu durumun böyle devam etmesi halinde özellikle İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi’nin iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’nin iç ve orta kesimleri ile Şanlıurfa’da çimlenmesi gerçekleşmeyen veya çıkış yapamayan kıraç alanlardaki hububatın riski daha da artacak.” Türkiye’de hububat alanlarımızın %78’i kıraç özellik taşıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez buğdayda ithalat için belirlenen alım fiyatının çiftçilere ödenen taban alım fiyatından yüksek olduğuna işaret etti. Suiçmez, “Türkiye’deki çiftçiden esirgenen destek başka ülke çiftçilerine veriliyor. Kuraklıktaki artışa yeterli önlem alınmaması durumunda ciddi verim düşüklüğü, üretim miktarı azalması, daha yüksek fiyatla ithalat ve tüketicilerin daha yüksek fiyata gıdaya erişimi bizleri yakın dönemde bekleyen sorun alanları” dedi.