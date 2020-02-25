Buğra Gülsoy’un doğum gününde çirkin olay!

Görüntü almak için oyuncu Buğra Gülsoy’un doğum günü partisinin düzenlendiği mekanın önüne giden basın mensuplarına Efe Gürsoy saldırdı.
Oyuncu Buğra Gülsoy, önceki akşam yeni yaşını sevdikleriyle kutladı. Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ergun Gürsoy’un yeğeni Efe Gürsoy, doğum günü olan Buğra Gülsoy’u çekmek isteyen basın mensuplarını görünce sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlendi.
SOKAK MAGANDASI GİBİ OTOMOBİLİ DURDURDU!
Efe Gürsoy, önce kameramana sonra da muhabire saldırdı. Direksiyon başındaki muhabirin önüne geçerek aracı durduran Gürsoy, araçtan inmeye hazırlanan muhabire kapıyı çarptı. Kavga, çevredeki insanların müdahalesiyle yatıştırıldı. Efe Gürsoy, daha önce Esra Eron ile yaşadığı birliktelikle tanınmıştı.
Alkolü fazla kaçıran Buğra Gülsoy ise konu hakkında bir açıklama yapmadan mekandan uzaklaştı.
Son güncelleme: 12:15 – 25.02.2020