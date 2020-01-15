Buğra için sıraya girdiler

Eskişehir’de ilik nakli için donör bekleyen lösemi hastası Buğra Kara, kendisi gibi lösemi hastalarına destek olmak için geçtiğimiz hafta vatandaşlara bağış daveti yapmıştı. Buğra’nın ettiği daveti üzerine Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Kızılay ve ‘1000 gönüllüden 1’i de sen olur musun?’ platformun kurucusu Çiğdem Kuzucu’un işbirliğiyle harekete geçilerek Buğra ve kendisi gibi lösemili hastaları için kan bağış kampanyası başlatıldı.

Eskişehir’de yaşayan Buğra Kara’ya Ağustos ayında Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu. Konulan teşhisin ardından Kara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 6 aydır tedavi gören gencin babası Murat Kara ise çalışanı olduğu Tepebaşı Belediyesi’nden izin alarak oğlu için donör arayışına başlamıştı. Oğlu için ilik bağışı kampanyası başlatan baba, “ne kadar bağışçı o kadar çok şans” sloganıyla vatandaşlardan sadece birkaç dakikalarını ayırarak ilik testi için bağış yapmalarını istemişti. Buğra ve babasının sesine Tepebaşı Belediyesi kulak oldu. Belediyede çalışan ve Eskişehirli vatandaşlar tarafından destek isteyerek bugün belediye binasında ‘Kök Hücre’ adlı bir kan bağışı kampanyası gerçekleştiriliyor.

Buğra’nın ettiği daveti ve Tepebaşı Belediyesi tarafından bağlatılan kan bağışı kampanyasına destek olmak için ‘1000 gönüllüden 1’i de sen olur musun?’ adlı bir platform yönetimi ve üyeleri sabahın erken saatlerinde Eskişehir’e geldi. Öte yandan belediye çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımı ile devam eden kan bağışı kampanyasında verilen kanlarıyla birçok nakil bekleyen hastaya umut olacağı düşünülüyor.

“BUGÜNÜN BİTİMİNDE 5-6 NAKİL BEKLEYEN ÇOCUĞA FAYDAMIZ OLUR”

Ankara’dan gelen ve ‘1000 gönüllüden 1’i de sen olur musun?’ platformun kurucu Başkanı Erdi Çiğdem Kuzucu, 7 yıl önce aynı hastalıktan oğlunu kaybettiği belirterek sadece Buğra ve onun gibi lösemili hastalara umut olmak için kampanyaya ortak olduklarını belirtti. Kuzucu, “Tepebaşı Belediyesi ve bizler el verili gönülleriyle başlatılan bir kampanya. Buğra ve Buğra gibi nakil bekleyen çocuklar için buradayız. Katılım çok güzel oluyor. Umut ettiğimiz gibi olacak inşallah. Bugünün bitiminde her halde 5-6 tane nakil bekleyen çocuğa faydamız olur diye umut ediyorum. Ben Yaklaşık 7 yıl önce oğlumu nakil olamadığı için lösemiden kaybettim. O günden beri hep hastaların yanındayım. Hücre konusunda çok bilgiliyim. Bir hematolog kadar bilgim var. Hastalarla iç içe olunca, doktorlarla beraber çalışınca işin içine düşüyorsun. Elimden geliyor; neden yanlarında olmayım dedim. Kalktım Ankara’dan buraya geldim. En fazla 2 saat kaybım oldu ama diğer hastalar için bu büyük bir kazanç olacak günün bitiminde. İnsan duygulanır tabi, insanlık görevini yapıyorlar. Biz Türkler duyarlıyız. Yardıma koşarız. Hemen ihtiyaç anında yanlarındayız. Hastanın yanındayız, depremin yanındayız, yangının yanındayız. Bizler duyarlı insanlarıyız. Bugün de Buğra için buradayız. Buğra diye yola çıktık ama bu kampanya Buğra’da da daha çok nakil bekleyen insanları de faydası olacak diye umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

Başlatılan kan bağışı kampanyasına ses olup kan vermeye gelen Tepebaşı Belediye çalışanı Macit Taşkın, Buğra’nın daveti duyunca gelerek bugün kan verebildiği için kendine çok iyi hissettiği dile getirdi. Macit Taşkın, “Vallahi! Kendimi çok iyi hissettim şu anda, yani birilerini faydalı olmak insanı mutlu ediyor. İyi hissettiriyor. Ben bu tür şeylere zaten duyarlı bir insanım. Zaten Tepebaşı Belediyesinde çalışıyorum. İlk bize duyurulduğu zaman hemen kararımız verdim; gideyim, vereyim diye. Daha önce de bu şekilde kaç defa zaten kan vermiştim. Hiç tereddüt etmedim. Yardımcı olabilmek, birilerine faydalı olabilmek insanı iyi hissettiriyor. Çok güzel bir şey, insanı duygulandırıyor. İnsanların bu şekilde duyarlı olması iyi bir şeydir. Benim tavsiyem herkes gelsin, kan versin. Bugün benim başıma gelmeyecek diye bir şey düşünmesinler, bugün benim başıma gelir yarın da onların başına gelebilir” diye anlattı.

“HERKESİN KAN BAĞIŞINDA BULUNMASINI BEKLİYORUM”

Diğer bir vatandaş Örsün Gürsün ise, insanları umut olabildiği için mutlu olduğu belirterek tüm vatandaşlara kan bağışında bulunması istedi. Gürsün, “İnsanlara umut olmak beni de mutlu ediyor. Umarım birisine bir faydam dokunur. Sağlık işlerinde bir iş arkadaşımızın oğlunun başına gelmiş bu olay. Bizi de buradan haberimiz oldu. Kurumsal olarak bilgi aldık. Herkesin kan bağışında bulunması bekliyorum. Empati yaparlarsa zaten yani. Herkes hasta olabilir, bu durumda kalabilir” diye kaybetti. İHA

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