Buğra Kavuncu’ya saldıran şüpheli tutuklandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, Halk TV stüdyolarının bulunduğu binanın önünde saldıran şüpheli S.O, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Önceki gün Halk TV’de İpek Özbey’in sunduğu programa konuk olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, S.O. İsimli şüpheli tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bugün, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.O., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Asayiş şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi savcıya ifade veren S.O., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli S.O., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

“AKSİNİ İDDİA ETMEK, OLAYI ÇARPITMAKTIR”

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şahsıma yönelik menfur saldırının failinin, İYİ Partimiz ile hiçbir alakası yoktur. Bu şahıs, ne Partimizin üyesi ne de herhangi bir kademesinde görevlidir. Aksini iddia etmek, olayı çarpıtmak ve gerçekten odaklanılması gereken yerden uzaklaşmaktır” dedi.

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