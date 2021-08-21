Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı sonrası Mithat Sancar’dan AKP’ye olay sözler!





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı için; “Bir yerde zulüm varsa sadece bir kesime yönelik yürümez, zulüm büyür herkese ulaşır, herkese uygulanır. O nedenle işte bugün İstanbul’da İYİ Parti il başkanına saldırmışlar. Diyoruz zorbalık bu iktidarın yöntemidir. Bunu en iyi biz biliyoruz” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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