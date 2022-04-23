Bugün 23 Nisan ! Neşe Doluyor İnsan ! – 23 Nisan’ın Anlamı. Bugün, Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TBMM de 99 ’inci yaşını kutluyor.

Bugün 23 Nisan ! Neşe Doluyor İnsan ! – 23 Nisan’ın Anlamı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.

Bugün, Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. TBMM de 102’inci yaşını kutluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınızı Alaturkaonline.com olarak kutluyor, Büyük önderimiz Atatürk ile birlikte tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

23 Nisan’ın Anlamı



Türk Milleti, 23 Nisan 1920′de, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, yeni bir devletin temelini atmış oldu.

Bu tarih, egemenliğin hanedandan alınıp Millete devredilişinin resmen başlangıcını oluşturan bir devrimin tarihidir. Böyle bir devrimin, yüzyıllar boyu, değil gerçekleştirilmesi, hayâl edilmesi bile mümkün değildi. 23 Nisan 1920, sadece TBMM’nin kuruluş günü değildir. Bu gün, aynı zamanda demokratik parlamenter rejimin temelinin de atıldığı gündür.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Mondros silah bırakışması imzalanmış, savaşı kazanan emperyalist ve sömürgeci güçler Anadolu’yu aralarında paylaşmış; Padişah ve Osmanlı Meclisi ve uydu hükümeti bu durum karşısında, sadece kendilerini kurtarma çabası içine girmişti.

Mustafa Kemal, Türk Milleti ile birlikte, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919′da Samsun’dan yola çıkmıştı. O’nun birincil amacı ulusal egemenlik ve her bakımdan tam bağımsızlık üzerine yükselen yeni bir Türk Devleti kurmaktı.

Bir ulusal uyanışın belgesi olan Amasya Genelgesi’ndeki şu cümle, Mustafa Kemal’in bu konudaki kararlılığını ve Millete verdiği olağanüstü değer ve önemi ortaya koymaktadır:

“Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır”.

Hem Saltanata hem de işgal güçlerine karşı Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, parlamenter rejimi ve hukuk devleti ilkelerini bu tarihten itibaren resmen yürürlüğe koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Milletin temsilcileriyle kurmuştur. Bu nedenle, 23 Nisan Türk Milleti için olağanüstü önemde bir dönüm noktası olmuştur.

23 Nisan, artık her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

– Ulusal egemenlik günü olarak kutlanmaktadır, çünkü artık kişi değil Millet söz sahibidir;

– Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır, çünkü her Milletin geleceği çocuklarıdır ve ilk önce onların parlamenter demokrasinin anlamını kavramaları gerekir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın, uluslararası eğitim, bilim ve kültür konularının çatı organizasyonu olan UNESCO, Türkiye’nin önerisi üzerine, bunu dikkate alarak,her yılın 23 Nisan gününü “Dünya Çocuk Günü” olarak ilan etmiştir.

İşte, uluslararası anlam ve önem kazanan bu tarih, 1979′dan beri, Türkiye’de “Uluslararası Çocuk Şenliği” olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız tarafından, dünyanın çok sayıda ülkesini temsilen gelen çocuklarla birlikte, coşkuyla kutlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış ve Türk Milleti’ne egemenliğin devrediliş tarihi olan 23 NİSAN’ın, tüm dünyada resmen “Dünya Çocuk Günü” olarak ilan edilmesi, dünya tarihinin gösterebilecek emsal bulamadığı bir Türk Devlet Adamının, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, O’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin ve Atatürk İlkelerinin evrenselliğini ortaya koyması bakımından da büyük önem taşır.