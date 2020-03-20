Bugün camide Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı evde kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini belirtmişti. Uyarıyı dikkate alan vatandaşlar Cuma namazı evde kılınır mı merak ediyor. Birçok vatandaş ise Cuma namazı kılınacak mı sorusuna yanıt arıyor.

CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar sonrası bugün Cuma Namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada da öğle namazının evlerde kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi.