Bugün değilse ne zaman? | Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray analizi…

Bu akşam Kadıköy’de öyle bir 90 dakika olacak ki! Son 21 yılda bu 90 dakika sebebiyle onlarca kağıt yırtıldı, yüzlerce kalem kırıldı. Türkiye’de 90 dakika boyunca nefeslerin tutulmasına neden olacak bu mücadeleye saatler kala yine Kadıköy deplasmanına biraz da olsa daha motive gelen bir Galatasaray var…

Bu zorlu mücadelede her iki takım da şampiyonluk iddiasını sürdürmek; yenilmemek istiyor. Sarı kırmızılılar Kadıköy kabusunu bitirmek, sarı lacivertliler ise hem yeni bir çıkış yakalamak hem de rüzgarı arkasına almanın planları ile sahaya çıkıyor. Süper Lig’de son 6 haftada alınan galibiyetler ve taraftarın takıma olan inancı zorlu mücadele öncesinde Galatasaray’ın ‘O sene bu sene’ demesine neden oluyor. Geçen sene tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe belki de bu sezonda geçen sezon gibi derbiyi hayata tutunma maçı olarak görüyor.

KADIKÖY’ÜN BÜYÜSÜ GALATASARAY’IN KABUSU!

Dile kolay tam 21 sene… Genç nüfusa sahip ülkemizde bir çok Galatasaray taraftarı henüz Kadıköy’de galibiyet görmedi… Bu durum camia ve taraftarın üzerinde baskı yarattığı kadar soyunma odasında da baskı yaratıyor.

TERİM’İN FİNAL SEVGİSİ VE YANAL’A ÜSTÜNLÜĞÜ…

Zorlu mücadelede yeşil zemin öncesinde kenara bakılacak olduğunda Avrupa yakasından Kadıköy’e gelen otobüsün ön koltuğunda oturan Fatih Terim, meslektaşı Ersun Yanal karşısında bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda büyük bir başarı gösterdi. 13. kez Ersun Yanal ile karşılaşacak olan Fatih Terim bugüne kadar sadece 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Son haftalarda rüzgarı arkasına alan Galatasaray ve Fatih Terim bugün Kadıköy’de oynanacak olan derbinin şampiyonluğu getirecek maç olduğunun farkında. Bu farkındalık belki de Fatih Terim’in en çok istediği ortamı yaratıyor. Çünkü ‘İmparator’ Fatih Terim ve öğrencileri iş finale kaldığında nasıl oynanması gerektiğini çok iyi biliyor.

LEMİNA’YA RAĞMEN KAĞIT ÜZERİ FAVORi…

Sahada yer alması beklenen 11’lerde konuk ekip Galatasaray’da en çok can sıkan durum oynadığı futbol ile kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Lemina’nın kadroda olmaması… Terim önderliğinde Galatasaray’ın mücadeleye Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru ve Adem Büyük 11’i başlaması bekleniyor… Son haftalarda ortaya konulan iyi futbol ve alınan galibiyetler taraftarın sahadaki 11’e olan güvenini arttırdı. Fenerbahçe’de Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo’nun sahada yer alamayacak olması kağıt üzerinde sarı kırmızılıları avantajlı konuma getiriyor.

SOYADINDAN BÜYÜK FORMU İLE ADEM KARİYERİ İLE BEKLEYEN FALCAO…

Bugün Terim’in en çok zorlayacak karar son haftalarda gösterdiği performans ile Galatasaray’ı yarışa sokan Adem Büyük ile CV’sinde gösterdiği performans ile Falcao arasında ki seçim… Yıllardır yüksek sesle söylenmese de Fatih Terim’e yöneltilen en büyük eleştiri ‘Taktik yok gaz var’. Galatasaray sahadan gaz ile zafere ulaşacağını planlıyorsa Adem Büyük ile başlar, plan ve taktik ile zaferi hedefliyorsa Falcao sahaya ilk adımı atan isim olur… Haftalarca golcü eksikliği çeken sarı kırmızılı ekipte en zor deplasmanında 2 hücumcunun hazır olması lüks bir rahatlık sağlıyor.

VEDAT İLE KRUSE DURDURULMALI…

Fenerbahçe’de takımın gol yükünü çeken iki önemli isim var; Vedat Muriqi ve Max Kruse! Sarı lacivertlileri bu sezon durdurmanın en kritik yolu ‘Batman ve Robin’i hareketsiz kılmak. Bu sezon 26 gol atan Fenerbahçe’de attıkları 18 golle, yükün yüzde 69’unu çeken iki yıldız isme Fatih Terim’in öğrencileri nefes aldırmamalı.

GALİBİYETİN ŞİFRESİ: SAKİN KAL, ANI BEKLE VE DARBEYİ VUR…

Gürültünün sadece Kadıköy değil çevre ilçelerden de duyulacağı çılgın atmosferde Galatasaray takımı sahadan istediğini almak istiyorsa saha kontrolü için yeşil çimlere adım attığı andan son kişi stattan ayrılana kadar sakin kalmalı. Sarı kırmızılı oyuncular ve yedek kulübesi sakin başlayıp devam ettirmesi gerektiği 90 dakikada uygun anı bekleyerek sabırlı oyununu sergilerse skoru alamayan ev sahibi karşısında uygun anı kollayıp hızlı oyuncuları ile beklenen zafere ulaşabilir.

Uzun lafın kısası bugüne kadar çok aynı durum yaşandı. Galatasaray için Kadıköy’de ‘artık yeter’ sezonu diye ama 21 yıldır o yeter oyunu oynanamadı… Şimdi şartlar belki de daha önce hiç olmadığı kadar galibiyeti önemli hale getirdi. Durum artık şarkıda söylendiği gibi ‘Bir ihtimal daha var’ durumu değil… Bir ihtimal daha yok, tek ihtimal var o da galibiyet! Galatasaray için bugün değilse ne zaman?