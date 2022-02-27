Bugün Miraç Kandili. Hz. Muhammed’in (sav) şahsında ”insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku; varlığın özüne yolculuk” anlamına gelen Miraç Kandili, bu gece kutlanacak.

Bugün Miraç Kandili

Ramazanın da içinde bulunduğu, Regaip, Miraç ve Berat kandilleriyle Kadir Gecesi’nin idrak edildiği ”üç aylar” başladı.

Peygamber Efendimiz’in (sav) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, üç ayların ilki olan recep ayına denk geliyor.

Hz. Muhammed (sav), Miraç gecesi Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail’in rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hz. Muhammed (sav), yolculuğunda ”Burak” adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz bu gece farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi de bu gecede verildi.