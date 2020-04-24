Bugün sahur saat kaçta? Ankara, İzmir, İstanbul İl il sahur vakitleri! (25.04.2020)

İmsak vakti için geri sayım başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Ramazan ayında milyonlarca vatandaş sahur için hazırlık yapıyor. Sahura kalkacak olan Müslümanlar ikinci günün orucu için niyet edecek. Mübarek üç aylardan (Recep, Şaban, Ramazan) Ramazan Ayı’nın ilk günü geride kaldı. Bu gece sahur ile birlikte ikinci günün orucuna niyet edilecek. Büyük sevabı olan oruç ibadetini yapacak olanlar sahur saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. Peki Ankara’da sahur saat kaçta? İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer illerde imsak vakti ne zaman? gibi soruların yanıtı haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 25 Nisan il il sahur vakitleri…

ANKARA’DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da sahur için az bir süre kaldı. Diyanet’in 2020 Ankara İmsakiyesine göre, bu gece sahur saat 04.16’da yapılacak.

ANKARA İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:49 12:52 16:39 19:44 21:11 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:12 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:15 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:42 12:51 16:40 19:50 21:20 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:40 12:51 16:40 19:51 21:21 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:02 05:39 12:50 16:41 19:52 21:22 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:00 05:38 12:50 16:41 19:53 21:24 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:27 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:55 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:54 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:35 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:27 12:50 16:43 20:03 21:38 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:26 12:50 16:44 20:04 21:40 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:42 05:26 12:50 16:44 20:04 21:41 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:40 05:25 12:50 16:44 20:05 21:42 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:39 05:24 12:50 16:44 20:06 21:44 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:38 05:23 12:50 16:45 20:07 21:45 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:36 05:22 12:50 16:45 20:08 21:46 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:35 05:21 12:50 16:45 20:09 21:48 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:34 05:21 12:50 16:45 20:10 21:49 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:32 05:20 12:50 16:46 20:11 21:50

İSTANBUL’DA SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul’da sahur hazırlıkları devam ediyor. Diyanet’in 2020 İstanbul İmsakiyesine göre, bu gece sahur saat 04.27’de yapılacak.

İSTANBUL İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12

İZMİR’DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir için sahur vaktine az bir süre kaldı. Diyanet tarafından yayımlanan 2020 İzmir İmsakiyesine göre, sahur bu gece saat 04:44’te yapılacak.

İZMİR İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:44 06:15 13:14 17:00 20:04 21:29 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:42 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:41 06:12 13:14 17:00 20:06 21:31 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:39 06:11 13:14 17:00 20:07 21:33 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:34 06:07 13:14 17:01 20:10 21:36 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:33 06:06 13:13 17:01 20:11 21:38 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:31 06:05 13:13 17:01 20:12 21:39 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:30 06:04 13:13 17:02 20:13 21:40 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:28 06:03 13:13 17:02 20:14 21:42 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:26 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:23 06:00 13:13 17:02 20:16 21:46 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:50 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:52 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:15 05:54 13:13 17:04 20:22 21:54 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:14 05:53 13:13 17:04 20:23 21:55 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:12 05:52 13:13 17:04 20:24 21:56 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:11 05:51 13:13 17:04 20:24 21:58 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:10 05:51 13:13 17:05 20:25 21:59 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:13 17:05 20:26 22:00 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:13 17:05 20:27 22:01 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:13 17:05 20:28 22:03 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 04:05 05:48 13:13 17:05 20:29 22:04 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 04:04 05:47 13:13 17:06 20:30 22:05

“RAMAZAN” KELİMESİNİN ANLAMI

Bu kelimenin hangi kökten geldiği dolayısı ile anlamının ne olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır;

a) Ramazan kelimesi, güz mevsiminin başında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Bu yağmur, yeryüzünü yıkayıp temizlediği gibi Ramazan ayı da iman edenleri günahlardan yıkayıp temizler.

b) Ramazan kelimesi, güneşin şiddetinden taşların son derece kızması anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Bu kökten türeyen “Ramazan” kelimesi, kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu kelime, İslam’ın beş temel esasından biri olan orucun tutulduğu aya özel isim yapılmıştır. Bu ayda Allah için oruç tutularak açlık ve susuzluk çekilir ve böylece orucun harareti ile günahlar manen yıkılır.

c) Ramazan kelimesi, kılıcın namlusunu veya ok demirini inceltip keskinleştirmek için iki kaygan taş arasına koyup dövmek anlamındaki “ramada” kelimesinden türetilmiştir. Araplar silahlarını bu ayda bileyip hazırladıkları için bu isim verilmiştir.

d) Ramazan kelimesi, Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Allah’ın rahmeti sayesinde adeta yanıp yok olması dikkate alınarak oruç tutulan aya bu isim verilmiştir. Bu anlamda ”şehr-i Ramazan”, “Allah’ın ayı” demektir. (Yazır.1.642-644)

Ramazan kelimesinde; temizlik, yanmak ve keskinlik anlamları vardır. Ramazan ayında oruç ve diğer ibadetlerle Allah’a yönelen müminler, günahlarından temizlenir, arınır, bilinçlenir, iman ve ahlak bakımından keskinleşir, kuvvetlenir.

ORUÇ İBADETİNİN HİKMET VE FAYDALARI

Allah’ın emir ve yasaklan elbetteki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah’ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü’nün “Kanaat bitmeyen bir hazinedir” (Beyhakî, “Zühd”,2/88) sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah’a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü’nün “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (Ibn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır.

Oruç ayı olan Ramazan Ayı, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle insan, Kur’an’dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda vücutlar yenilenir, dimağlar parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Ev-sat, VIII, 174). Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan.

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